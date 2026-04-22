Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică

Ministrul Muncii, Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri că, indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile cu coaliția de guvernare, proiectul legii salarizării va fi publicat pentru dezbatere publică la începutul săptămânii viitoare, astfel încât toți actorii sociali și instituționali interesați să poată participa la discuții, scrie Agerpres.

Întâlnirea de astăzi pe care președintele PSD și câțiva dintre miniștri am avut-o cu reprezentanții tuturor confederațiilor sindicale este una dintr-o serie pe care am început-o mai demult, este un mod prin care sindicatele își fac vocea auzită. Una dintre concluziile întâlnirii - dialogul social a fost deficitar la nivelul premierului în ultimele luni. Sindicatele au subliniat faptul că pentru viitor dialogul social trebuie să aibă și rezultate, nu doar să fie formal. Încă o temă pe care au ridicat-o a fost referitoare la legea salarizării și nevoia ca aceasta să se facă cu un real dialog social, astfel încât atât sindicatele, cât și ministerele de profil să fie în permanență la aceeași masă pentru un dialog în comun. Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile, legea salarizării va fi gata, va fi disponibilă pentru dezbateri publice de la începutul săptămânii viitoare, cu toți actorii sociali și instituționali care au interes în domeniul acesta”, a afirmat Manole la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că proiectul legii a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte inclusiv Ministerul Finanțelor și Cancelaria premierului.

Indiferent ce se va întâmpla peste 5 minute sau peste o zi sau peste două, acest act normativ este pregătit. Are inclusiv impactul financiar, impactul bugetar de la Ministerul de Finanțe, vine pe bazele unui proiect negociat anterior cu sindicatele și cu ministerele încă din 2023. Așadar, există foarte multe ingrediente obiective, există foarte multe argumente pentru care acest proiect poate să continue indiferent de conjunctura politică punctuală dintr-o instituție sau altă”, a conchis Florin Manole.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
Digi Sport
Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi. Care este condiția pentru a funcționa
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu spune cât s-a schimbat Nicușor Dan la Cotroceni: „Societatea îi reproșează multe”. În ce condiții mai rămâne în Guvern
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD, PNL, UDMR au fost la consultările cu Nicușor Dan, urmează minoritățile și USR. Ce au declarat liderii la ieșirea de la Cotroceni
dumitru costin Reprezentanții sindicatelor CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, alături de patronatele Confederația Concordia și Confederația Patronală IMM România, se întâlnesc cu președintele Camerei Deputaților
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
ilie bolojan
Mesajul lui Ilie Bolojan după discuția cu Manfred Weber: „I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem”
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Cine sunt cei care i-ar putea înlocui pe miniștrii PSD demisionari...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca...
Ultimele știri
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”
BNR: Inflația a scăzut la 9,31%, dar va crește din nou pe fondul scumpirii energiei. Ce riscuri vede banca centrală
Citește mai multe
