Florin Manole spune cum poate fi finanțat pachetul de solidaritate al PSD. „Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani”

florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam hotos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.

Pachetul de solidaritate susţinut de PSD are un impact bugetar de aproape trei miliarde de lei, a spus Manole, adăugând că o parte din sumă poate fi acoperită în urma creşterii salariului minim pe economie începând cu jumătatea acestui an.

„Am militat deschis, şi eu şi colegii mei din PSD, pentru creşterea salariului minim pe economie. Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit. Nu mi-a zis nimeni, dar ce o să facem domnule, cu banii ăştia în plus? Că bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim, care se putea întâmpla în ianuarie. Dar ok, o facem, că atât putem, de la jumătatea anului”, a spus ministrul Muncii la Antena 3, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, o parte şi mai mare din costul pachetului de solidaritate s-ar fi putut finanţa din creşterea în conformitate cu directiva europeană transpusă în legislaţia românească de la 1 ianuarie a salariului minim.

Ministrul Muncii a precizat că, în decembrie anul trecut, s-a constatat o colectare suplimentare de TVA de 13 miliarde de lei, dar că o mare parte din acest surplus provine din creşterea preţurilor.

„Poate o parte din aceşti bani sunt colectaţi dintr-o hărnicie mai mare şi o eficienţă mai mare - şi nu sunt ironic aici - a ANAF. Dar sigur, o mare parte din această colectare în plus vine din creşterile astea de preţuri care afectează diferit bugetele familiilor din România. Şi cei mai afectaţi sunt aceşti oameni (cei cu venituri reduse – n.r.). Haideţi să întoarcem o parte din aceşti bani către aceşti oameni”a adăugat Manole.

PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate, care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde şi cuprinde măsuri pentru pensionari, un ajutor one-off, CASS-ul pentru mare, veterani, foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de „acuze gratuite” care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare.

„Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată”, a afirmat premierul.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, luni seară, că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

