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Video Forțele de dreapta fac scut în jur lui Dominic Fritz, după decizia CCR: „Nu mor caii, când vor câinii”. Daniel Zamfir, atac la Buzoianu

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Foto: Facebook/ Dominic Fritz
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Forțele de dreapta fac scut în jurul lui Dominic Fritz pe Internet, după ce Curtea Constituțională a considerat constituțional amendamentul care îl lasă pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. În ultimele ore, colegii lui Fritz de partid, dar și cei de la PNL au publicat mesaje cu subînțeles pe o rețea socială. Din rândurile distribuite în mediul online nu lipsesc atacurile la adresa social-democraților. Replica PSD nu s-a lăsat așteptată. „Ultima aparitie a Dianei-Regina apei- podiumul s-a schimbat. Revenită, în sfârșit, la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil”, a scris Daniel Zamfir pe Internet, făcând referire la ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe Internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea socială un mesaj cu trimitere către PSD: „Nu mor caii, când vor câinii”

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Și ministrul Mediului i-a luat în vizor pe social-democrați și îi acuză că influențază decizii-cheie. „ E a doua oară în care sistemul pesedist, nemulțumit de votul oamenillor, anuleaza cu pixul CCR, rezultatul unor alegeri”, a transmis ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu.

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Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că „sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD”. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR, UDMR pentru funcția de premier, susține că „PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc”.

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Ciprian Ciucu,  primarul general al Capitalei, a declarat: „Simpatizez cu situația în care se află primarul Timișoarei. Îi trimit toată susținerea mea (...) Cred că are viitor lung în politică”.

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Și social-democrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia Curtii.

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Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. „Ultima aparitie a Dianei-Regina apei- podiumul s-a schimbat. Revenită, în sfârșit, la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

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Editor : C.A.

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