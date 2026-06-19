Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și fost ministru de Externe, a declarat vineri, la Digi24, că „în acest moment, România este neguvernabilă”, în contextul în care partidele nu reușesc să formeze o majoritate pentru a învesti viitorul Guvern. În același timp, el critică negocierile pentru voturi AUR, avertizând că acest lucru poate avea repercusiuni.

În contextul crizei politice, Diaconescu avertizează că țara noastră poate avea de suferit inclusiv în ce privește domeniul apărării.

„Știu că, în general, lista miniștrilor și programul de guvernare se discută și se convin cu partidele politice, care asigură majoritatea. Aici suntem într-o situație absolut teribilă din punctul de vedere al identității naționale, economice, dar mai ales al contextului internațional. În acest moment, ce pot și ce ar dori să facă cei care conduc România, și în mod deliberat nu fac o specificație din acest punct de vedere, poate reprezenta chiar și un element de supraviețuire.

Deja a ajuns să se discute la o reuniune a Alianței Nord-Atlantice elemente care țin de înarmare nucleară. Nu că a mai existat un astfel de dialog, dar la această reuniune noi am fost reprezentați numai la nivel de ambasador, deci nu am avut ministru, nu am avut secretar de stat din domeniul apărării care să aibă o poziție asumată statal. Și acest aspecte sigur se cuantifică, vă spun clar”, a declarat acesta.

Deși situația este critică, fostul consilier prezidențial critică negocierile cu partidele extremiste și că aceste lucru va avea repercusiuni.

„Mă întreb dacă obținând învestitura, după ziua de marți, aceeași majoritate va fi în măsură să fie percepută ca un element al Executivului puternic în dialogul cu casele de evaluare, pentru ca România să nu ajungă la coborârea în stadiul de junk. Dacă după marți aceeași majoritate va trece sau nu prin Parlament, ideea că nu avem voie să doborâm drone. Iertați-mă dar se pare că toată lumea este frecventabilă pentru a forma o majoritate, indiferent de mesajele pe care le-a transmis. Dacă nouă ni se pare că acest lucru nu contează, să știți că pentru alții, de care depindem, toate aceste elemente contează”.

Declarația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a evitat, joi, să spună direct dacă e de acord ca Guvernul Veștea să treacă cu voturi de la AUR.

„În acest moment, România este neguvernabilă”, mai atrage atenția fostul consilier prezidențial.

„Dacă nu vom avea o majoritate stabilă, credibilă și predictibilă intern și internațional, deja este prea târziu”, a mai spus acesta, întrebat cât timp își mai permite România să rămână în această situație de incertitudine.

Editor : C.L.B.