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Fost deputat PNL: „Parlamentul a votat, ieri, un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu”

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Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Fostul deputat PNL Mihai Voicu reclamă că funcția pe care o ocupă vicepremierul Marian Neacșu în noul guvern îi acordă acestuia „atribuții în a coordona...tot”. „Nu știu dacă Luca Niculescu are pensie, dar pare deja ținut în geam de PSD”, arată mesajul liberalului.

„Parlamentul a votat, ieri, un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu.

Ordonanța de urgență cu privire la organizarea guvernului îi acordă acestuia atribuții în a coordona...tot. Chiar tot.

Sub sintagma «instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al guvernului» se află următoarele:

● Secretariatul General al Guvernului și tot ce coordonează acesta: Transelectrica, Transgaz, RA-APPS, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și multe altele

● Departamentul pentru Luptă Anti Fraudă

● Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, precum și cel pentru relația cu Republica Moldova

● Secretariatul de Stat pentru Culte

Sunt atât de multe, încât nu m-ar mira să găsesc Palatul Buckingham și administrarea scării mele de bloc.

Nu știu dacă Luca Niculescu are pensie, dar pare deja ținut în geam de PSD”, arată mesajul lui Mihai Voicu.

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Vicepremierul Marian Neacşu, ministru al Afacerilor Interne, va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi va dispune de un cabinet propriu format din trei posturi de personal contractual, distinct de cabinetul organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce, conform Ordonanţei de Urgenţă adoptate marţi seară de Guvernul Luca Niculescu, în prima sa şedinţă.

Editor : Alexandru Costea

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