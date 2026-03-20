Fost lider liberal, condamnat la un an de închisoare. Dosarul scoate la lumină „negocierile nescrise” dintre PNL și PSD pentru funcții

Fostul șef al filialei Neamț a Partidului Național Liberal (PNL) și fost secretar de stat la Ministerul Energiei, George Lazăr, a fost condamnat în primă instanță, joi, 19 martie, la un an de închisoare cu suspendare în dosarul în care a fost acuzat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) că și-a folosit influența pentru a menține într-o funcție publică un apropiat de-al său. Din acest dosar reiese că, cel puțin în primii ani ai coaliției PSD-PNL, a existat „o negociere nescrisă” de împărțire a posturilor de la nivel local.

Faptele pentru care George Lazăr a fost condamnat pe 19 martie, în primă instanță, de Curtea de Apel Galați datează din anul 2022, când era președinte PNL Neamț și membru în Biroul Politic Național al partidului.

Dosarul a fost trimis în judecată de DNA în anul 2024 la Curtea de Apel Bacău, însă pe parcursul anului 2025 a fost strămutat la Curtea de Apel Galați.

Lazăr a fost acuzat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) că, în 2022, și-ar fi folosit influența pentru menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unui apropiat numit interimar.

În momentul în care titularul postului de director al Direcției Silvice Neamț a cerut să se reîntoarcă în funcție, George Lazăr „a contactat telefonic diferite persoane care să-l determine pe martor (n.r. Titularul de post) să renunțe la această idee și să accepte delegarea pe o altă funcție.

Împărțeala politică a funcțiilor de la nivel județean - „negocierea nescrisă”

Din acest dosar reiese că a existat, cel puțin în acea perioadă, „o negociere nescrisă” între lideri ai PNL și PSD cu privire la împărțirea „diferitelor posturi la nivelul direcțiilor silvice din țară”, dar nu numai, după cum reiese din motivarea consultată de Digi24.ro.

Titularul postului respectiv, de exemplu, era perceput dintre „oamenii PSD” (deși nu avea carnet de partid), iar pe postul de director al Direcției Silvice Neamț trebuia să vină unul dintre cei agreați de PNL, partid din care făcea parte George Lazăr, dar și directorul Romsilva de la acel moment, potrivit sursei citate.

În dosar apar inclusiv interceptări ale unor convorbiri dintre George Lazăr și un fost senator PNL de Neamț, Eugen Țapu-Nazare (martor în dosar). Aceștia discutau despre intenția titularului perceput drept apropiat de PSD de a reveni pe postul „atribuit” PNL.

Redăm mai multe pasaje din conversația dintre cei doi, despre care procurorii susțin că a scos în evidență „negocierile politice” pentru funcții.

Menționăm că nu se poate distinge între cuvintele spuse de George Lazăr și cuvintele spuse de Eugen Țapu-Nazare, întrucât numele care apar în motivarea consultată de Digi24.ro sunt anonimizate.

„Da, păi să-i spună lu gunoiul ăla, bă, retrage-ți omu de acolo și vezi-ți de treaba ta, nu fă c****i de astea…”

„Președintele executiv al PSD-ului acuma, să-i spună, bă, c****, vezi-ți în (...) mea de borșul tău acolo și nu te du după, cheamă-l, cheamă-ți omul și dă-i dispoziție, că asta tre’ să se-ntâmple, mai multe nu tre să-i spună”

„respectă-ți lucrurile din … Asumate în negociere (...) Eu dac-aș face japca asta, noi dac-am vrea să facem japcă de genul ăsta, ne-ar suna (...) și mi-ar zice bă ia vino, mâine dimineață la 8 la mine la minister și-mi spune bă ce (...) mea faci tu acolo?”

„Așa fiind, chiar dacă din răspunsul scris al PNL și PSD și din declarațiile inculpatului și ale martorului (...) transpare că nu a existat un protocol scris cu privire la negocierea și împărțirea posturilor în teritoriu, ceea ce nici nu ar fi putut exista întrucât ar fi fost nelegal, s-a dovedit cu probatoriul din acest dosar că astfel de negocieri nescrise au existat între membrii celor două partide”, potrivit procurorilor.

„Și mi-a zis că, mă rog, s-ar fi făcut și în, pe direcții niște negocieri și că acolo unde avem noi director plin ei au..”, este un alt fragment din interceptări, din care procurorii subliniază că existau „negocieri nescrise” între PNL și PSD.

O carieră umbrită de „jocuri politice”

În același context, procurorii au subliniat că traseul profesional al persoanei pe care liderii PNL nu o voiau în funcția de director silvic (deși obținuse postul de la Neamț prin concurs) a fost determinat de „jocul politic al celor care dețineau funcții în organele de conducere județene ori naționale”.

„Trecerea sa pe aceste funcții de director comercial, director tehnic, revenirea la director, trecerea pe funcția de Șef Ocol Silvic Vaduri, prelungirea delegărilor, se făcea pe baza unor cereri pe care martorul le semna și menționa motive personale, dar în spatele acestor cereri erau solicitări și tatonări din partea unor persoane influente pentru ca martorul să fie de acord cu delegarea pentru a lăsa loc pe postul respectiv altor persoane susținute politic”, potrivit procurorilor.

În același timp, acesta a susținut la audieri că, pentru a fi presat să accepte diverse delegări, era „șicanat cu atacuri în presă legate de activitatea sa de conducere, ori erau demarate controale asupra activității sale, ori de fapt se ascundeau acțiuni nelegale de schimbare a persoanei de pe post prin efectuarea de presiuni”.

Pentru a rezolva cererea liderului PNL George Lazăr s-a implicat inclusiv fostul director Romsilva Daniel Nicolăescu, care l-a chemat pe titularul postului de director al Direcției Silvice Neamț în biroul acestuia să îi spună că trebuie să accepte o funcție inferioară, cea de director tehnic. Și fostul director Romsilva a fost martor în dosar.

George Lazăr a negat acuzațiile în timpul audierilor, recunoscând doar că știa situația de la Direcția Silvică Neamț, dar că doar și-a exprimat „o părere despre profesionalismul persoanelor care își doreau ocuparea funcției”. Procurorii au considerat că declarațiile date în calitate de inculpat de Lazăr au fost „nesincere”.

Concluzia judecătorilor

Judecătorii au considerat că probele depuse de DNA au fost suficiente pentru a dovedi că George Lazăr „și-a folosit influența pe care o avea asupra directorului general al Romsilva, cu scopul de a-l determina pe acesta” să îi dea curs cererii de a numi un apropiat în funcția de director al Direcției Silvice Neamț, deși exista o altă persoană, titulară pe post care își dorea să revină în această funcție.

„Inculpatul a impus practic, în calitate de reprezentant al partidului politic căruia i se cuvine postul în temeiul unei înțelegeri la nivel de coaliție, persoana care să ocupe funcția de director al Direcției Silvice Neamț”, potrivit judecătorilor.

Judecătorii au subliniat că influența lui George Lazăr în județul Neamț nu se limita doar la posturile din cadrul Direcției Silvice, ci și la alte instituții, cum ar fi Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

„Sunt și alte discuții telefonice interceptate între cei doi (n.r. George Lazăr și fostul senator Țapu-Nazare) în care aceștia se referă la conducătorii unor instituții publice de la nivel local ca fiind -oamenii noștri-”, potrivit motivării consultate de Digi24.ro.

Judecătorii au mai concluzionat că faptele de corupție „reprezintă o amenințare majoră pentru democrație, constituind o negare a drepturilor omului și o încălcare a principiilor democratice, pentru echitatea socială și pentru justiție, erodând principiile unei administrații eficiente, punând în pericol stabilitatea și credibilitatea instituțiilor statului”.