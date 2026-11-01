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Exclusiv Fost lider PNL, despre „îndiguirea” AUR: „Acolo unde e posibil, trebuie lăsat deschis drumul la guvernare pentru aceste partide”

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Care dintre partidele din România are un sistem mai bun de comunicare decât AUR?” 

Valeriu Stoica, fost președinte PNL, consideră că în cazul unui partid precum AUR, „acolo unde este posibil, trebuie să fie lăsat să se deschidă drumul la guvernare pentru aceste partide, ca să vadă alegătorii lor ce pot să facă”. El spune, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică, că „politica de îndiguire a extremismului” în Europa „pleacă de la o traumă istorică lăsată de nazism în perioada interbelică” și astfel argumentează că „oare în momentul în care aceste partide devin partenere de guvernare, vor mai putea ele să facă ceea ce a făcut partidul nazist în Germania sau partidul fascist în Italia, în perioada interbetică?”. 

„Sunt două evoluții posibile ale vieții politice din România și din Europa. Care situație politică e total diferită de cea din Statele Unite. Există și la noi și în alte țări europene această viziune strategică de îndiguire a extremismului. Să nu ajungă niciun partid de extremă dreapta la guvernare. Această politică de îndiguire nu a dat rezultate bune peste tot. Până la urmă, în Polonia, vreme de mulți ani, nu acum, ci mult cu mai mulți ani înainte, au fost partide naționaliste la guvernare. În Olanda au fost, de asemenea, partidele de dreapta care au avut acces la guvernare. Nu mai vorbim de cazul Giorgia Meloni. Așadar, această politică de îndiguire pleacă de la o traumă istorică lăsată de nazism în perioada interbelică. 

Această traumă istorică îi face pe europeni, pe cei din Uniunea Europeană, să se gândească că mereu ar fi posibilă revenirea în forță a unui partid extremist, care să repete istoria din perioada interbelică, să reinstaureze totalitarismul acolo unde partidele care erau extremiste, populiste, la început, ele au ajuns la putere, s-a dovedit că s-au integrat, au fost absorbite în sistemul democratic. 

Și atunci mai există a doua variantă de evoluție pe care o putem avea în vedere. Oare în momentul în care aceste partide devin partenere de guvernare, vor mai putea ele să facă ceea ce a făcut partidul nazist în Germania sau partidul fascist în Italia, în perioada interbetică? Adică și sistemele naționale de cenzură democratică și sistemul european de cenzură democratică să fie așa de slabe încât să nu poată stăvili asemenea tendințe. 

Dacă eu ar fi să aleg una dintre aceste două variante, eu aș spune că, acolo unde este posibil, trebuie să fie lăsat să se deschidă drumul la guvernare pentru aceste partide, ca să vadă alegătorii lor ce pot să facă”, susține Valeriu Stoica. 

„Care dintre partidele din România are un sistem mai bun de comunicare decât AUR?” 

Acesta afirmă că, pentru guvernare, „sunt și oameni buni chiar la treapta de vârf” din AUR. „Nu aș vrea să dau exemple, ca să nu fiu suspectat de simpatii”. 

„Eu am colaborat, când eram în Guvernul Radu Vasile, cu Petrișor Peiu, și mi-a făcut o impresie foarte bună. L-am apreciat și ulterior și chiar acum, când este lider AUR, pozițiile lui sunt moderate. Dar eu zic altceva. Să ne uităm în profunzime la AUR și să vă întreb pe dumneavoastră, ca specialiști, care dintre partidele din România are un sistem mai bun de comunicare decât acolo? Ați urmărit postările pe care le face AUR? Ați urmărit platformele lor de comunicare? Mai mult decât atât, au creat propriile sisteme de comunicare. Nu e deloc întâmplător că au avut succes electoral. Cred că e partidul cu cel mai puternic, cel mai modern sistem de comunicare politică și electorală. Nici PNL, nici PSD, care au avut resurse nu au sisteme de comunicare. 

Eu nu vorbesc de Simion, vorbesc de echipa de specialiști care există în AUR în acest domeniu. Probabil că Simion folosește această echipă, dar nu mi se pare că el este comunicatorul cel mai bun din AUR. Această rețea de profesioniști este comunicatorul de forță al AUR”, susține Stoica. 

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Editor : Alexandru Costea

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