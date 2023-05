Legile Educației au trecut de Parlament chiar în ziua în care profesorii se află în grevă. Dezbaterile au fost marcate de gafe și perle ale senatorilor. Chiar fostul ministrul al educației, Monica Anisie, a făcut un dezacord.

Monica Anisie, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat: Și da, stimate domnule senator, aceste legi este despre viitor.

Dați-mi voie să-mi cer scuze, dar mai devrene de emoție, de oboseală - săptămâna întreagă, așa cum am spus, am stat împreună în Senat și am lucrat la aceste legi pentru că ne-am dorit să fie o formă cât mai bună - de aceea vă rog să-mi dați voie să-mi cer scuze că am spus greșit la un moment dat, când m-am exprimat. Legile educației sunt despre viitor.

Fostul ministru al Educației s-a întrecut în declarații, susținută fiind și de ceilalți colegi.

Monica Anisie: Sunt mulți cei care stau acum pregătiți să atace acum, chiar și gratuit, aceste legi, ele nu sunt și nu se vor a fi legi perfecte. Cei peste 25 de ani de experiență în rolul de profesor și înalt funcționar public mă îndreptățesc să vă spun că nu legea trebuie să fie perfectă, ci oamenii care o pun în aplicare trebuie să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor acestei țări.

Ștefan Pălărie, senator USR: Ultima dată când Deca (ministrul Educației, n.r.) a fost aici ați dus-o în cabinet să învețe să danseze pinguinul. Suntem în plen. Mai am o propoziție. Suntem în plen.

Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului: Politețea face mult, să știți. Muzica face toată comunicarea și dialogul.

Marea reformă din Educație pe care a ținut să o laude Ligia Decă a fost dur criticată de opoziție.

Ligia Deca, ministrul Educației: Ne aflăm azi într-un moment mult așteptat de întreaga societate, pachetul de legi e un obiectiv ambițios, dar realizabil. Un viitor mai bun pentru toți copiii și tinerii din România.

Ștefan Pălărie, senator USR: Ridicați capul din hârtii pentru o clipă și priviți realitatea în față, educația e astăzi la pământ. Greva profesorilor nu face decât să ne arate încă o dată în cel mai violent fel că sunteți autorii comuni ai unui mare proiect eșuat.

