Fost președinte ACoR Buzău, critici la adresa lui Constantin Toma: „Să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj”

Data publicării:
edlpromo in fata ta toma_00437
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Foto. Digi24

Fostul lider al Asociației Comunelor din România filiala Buzău, Ionel Dobrița, a lansat critici dure la adresa primarului muncipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l de un comportament nepotrivit pentru un lider politic.

Într-o postare publică, Ionel Dobrița, care este în prezent consilier județean, este de părere că ieșirile recente ale edilului PSD sunt „un exemplu clar de cum nu ar trebui să se comporte un lider politic”, criticând tonul pe care acesta l-ar fi adoptat în declaraţiile sale.

Tonul este arogant, agresiv şi profund dispreţuitor faţă de propriii colegi de partid”, a scris Dobriţa, conform News.ro.

Acesta l-a acuzat pe primar că îşi exprimă frustrările în spaţiul public şi că prin atitudinea sa ar sabota formațiunea politică din care face parte.

„Să-ţi speli frustrările în public şi să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj sau «spus lucrurilor pe nume», ci lipsă de disciplină, respect şi responsabilitate politică”, a mai transmis Ionel Dobriţa.

În mesajul său, fostul preşedinte ACoR Buzău a subliniat că politica ar trebui să fie despre construcţie şi dezvoltare, nu despre conflicte şi declaraţii vehemente: „Politica nu e despre cine ţipă mai tare, ci despre cine construieşte”.

Mai mult, Ionel Dobriţa a atras atenţia asupra situaţiei municipiului Buzău, despre care a afirmat că a rămas în urmă faţă de alte oraşe mai puţin dezvoltate.

„Buzăul a rămas în urmă faţă de alte oraşe mult mai sărace. Avem nevoie de dezvoltare reală, nu de conflicte şi vorbe goale”, a concluzionat consilierul judeţean.

Declaraţiile vin în contextul tensiunilor publice recente din interiorul PSD Buzău, cauzate de declaraţiile primarului Constantin Toma.

Amintim că primarul Buzăului a susținut că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”, făcând referire la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El a subliniat că „jocul” este făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de „încă șase oameni” pentru „supraviețuirea lor”. În opinia sa, PSD-ul nu are „un motiv adevărat” pentru a ieși de la guvernare și că niciodată nu s-a pus cu adevărat această problemă.

Editor : A.M.G.

