Fosta campioană mondială și europeană la gimnastică, antrenoarea Corina Ungureanu, s-a înscris în USR Prahova și va fi cooptată în conducerea județeană a organizației.

„Vă informez, de asemenea, că nu este numai un membru nou în USR, ci am și inițiat demersurile de a o coopta în conducerea județeană, mai precis în Biroul Județean al USR Prahova, acolo unde experiența ei va fi valorificată foarte bine”, a declarat, joi, președintele USR Prahova, Felix Bulearcă, într-o conferință de presă.

De-a lungul anilor, Corina Ungureanu a mai fost înscrisă în partide precum PSD, UNPR și PNL.

„Personal, sper să fi acumulat experiența necesară și maturitatea care probabil mi-au lipsit în anii trecuți de a face lucruri concrete pentru sport. (...) Experiențele mele (anterioare - n.r.) au fost foarte scurte. Am tot încercat și am avut promisiuni de la respectivii oameni care cumva considerau că trebuie să profite de prezența unui campion într-un partid și au uitat de promisiunile pe care mi le-au făcut la intrare: 'te vom asculta și îți vom asculta soluțiile'. Sigur, nici eu nu aveam probabil nici experiența, nici anii, naivitatea mea era 'toată lumea e bună, toată lumea vrea să facă lucruri'. (...) Când mi-am dat seama că vorbesc singură și alerg singură și nu puteam să fac absolut nimic... (...) Nu poți să faci nimic singur, ci trebuie să găsești o echipă de oameni care să înțeleagă că la sport nu ne pricepem toți. Sportul este un domeniu extrem de dificil”, a afirmat Corina Ungureanu, citată de Agerpres.

Ea a adăugat că problema cea mai mare în acest domeniu este legată de infrastructură, urmată de lipsa antrenorilor.

„Am făcut lucruri pentru club, pentru secția mea de gimnastică. Rezultatele sunt foarte bune după foarte mulți ani în momentul de față. Dar am ajuns într-un punct în care stăteam în bula noastră antrenând copiii și ne-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu putem să stăm doar să comentăm de pe margine. Și sfatul a fost, cel puțin în ultimul an, 'dacă vrei să faci ceva, găsește oamenii cu care poți să o faci și să-ți expui soluțiile'. Nu știu dacă soluțiile mele vor fi întotdeauna plăcute de toată lumea, dar soluțiile nu sunt multe pentru că banii sunt puțini și vor fi din ce în ce mai puțin inclusiv la nivel de sport. (...) Dar trebuie regândit și reașezat tot ce înseamnă sport la nivel de masă, la nivel de performanță, la nivel de juniorat, la nivel de sport de echipă, de sport individual, de prezențele noastre, din 4 în 4 ani, la nivel olimpic”, a mai declarat fosta campioană.

Corina Ungureanu este născută la Ploiești, în 1980, și a făcut parte din generația de aur a gimnasticii românești. A câștigat două medalii de aur cu echipa României la campionatele mondiale de la Lausanne (1997) și Tianjin (1999), iar în 1998, la campionatul european de la Sankt Petersburg a obținut medalii de aur la sol individual și în competiția pe echipe. După retragerea din activitatea competițională, a activat și ca antrenoare de gimnastică la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.

Editor : A.P.