Fostul director al Poștei Române, Horia Grigorescu, numit în funcție în timpul Guvernului Orban, s-a lăudat, marți, înt-un discurs susținut la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat compania dintr-una „roșie” într-una liberală.

„Voi ați fost cei care mi-ați dat o ocazie unică în viață, aceea de a ocupa pozția de director general a companiei Poșta Română. Vreau să vă spun că în momentul în care am pătruns în acea companie era o companie profund roșie. Dacă erau 20% liberali era bine. Vreau să vă spun acum cu mândrie după un an și șase luni cât am fost parte din acea echipă, că astăzi vorbim de o companie care gândește, vibrează și respiră liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am făcut, prin dăruirea și dedicarea zi de zi față de acei oameni”, a spus Horia Grigorescu, fostul director al Poștei Române.

Grigorescu a fost numit în funcția de șef al Poștei Române imediat după instalarea guvernului Orban. El a fost înlocuit din funcție în iunie 2021 cu un alt liberal, Valentin Ștefan.

