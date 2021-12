Fostul ministru Ion Ștefan, dat pe mâna procurorilor de Ministerul de Interne

Corpul de control al Ministerului de Interne cere procurorilor să îl ancheteze pe fostul ministru al dezvoltării, Ion Ștefan, după ce acesta le-ar fi cerut socoteală șefilor poliției din Vrancea pentru că fiul său a fost oprit în trafic.

Șefii Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea s-au plâns în noiembrie la minister că au fost chemați de prefect la o discuție cu fostul ministru, actual deputat. El le-ar fi reproșat atunci că îi hărțuiesc fiul.

Odată încheiate verificările, inspectorii Ministerului de Interne au sesizat Parchetul pentru abuz în serviciu.

De cealaltă parte, Ion Ștefan îi acuză chiar el pe polițiști de abuz și sugerează că ei ar fi răspuns unei comenzi politice.

„Feciorul meu a fost legitimat de trei ori într-o săptămână, de trei ori în aceeași săptămână, circulând cu aceeași mașină cu care am circulat și eu timp de 17 ani în orașul Focșani. Eu cred că este mai mult decât un abuz”, a declarat fostul ministru Ion Ștefan pentru Digi24.

Întrebat în ce calitate i-a cerut explicații șefului poliției din județ, Ion Ștefan a negat că i-ar fi cerut explicații. „Eu nu am cerut nicio explicație, eu am rugat, chiar așa a fost: am vrut să-mi spună și mie mai multe despre situația în sine. Eram mâhnit și surprins de toată operațiunea, mai ales că se întâmpla în saptămâna în care trebuia să se voteze guvernul. Nu era într-o săptămână oarecare”, arată actualul deputat. El susține că este vorba de o campanie pentru a-și „regândi poziția politică”.

„Nu au reușit cu Ion Ștefan, cu Grindă, să începem cu feciorul!” acuză fostul ministru făcând referire la porecla pe care i-au dat-o adversarii politici.

Ion Ștefan se numără printre apropiații fostului lider liberal Ludovic Orban. De altfel, politicianul a fost printre primii liberali care și-au dat demisia din grupul liberal de la Camera Deputaților, urmând exemplul lui Ludovic Orban.

