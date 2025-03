Fostul premier Dacian Cioloş a fost numit consilier onorific al preşedintelui interimar Ilie Bolojan

Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș va fi, din 20 martie, consilierul onorific al președintelui interimar Ilie Bolojan, informează Administrația Prezidențială.



Cioloș va avea ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României, mai transmite Administrația Prezidențială.

Totodată, potrivit surse citate, Bolojan l-a numit consilier de stat și pe Florin-Lazăr Vlădică care va activa la Departamentul Securității Naționale și va avea funcția de director al Oficiului Informații Integrate.

Ilie Bolojan a semnat și decretul pentru eliberarea din funcția de consilier, la cerere, a lui Constantin Ionescu.

Cine este Dacian Cioloș

Pe 10 noiembrie 2015, Dacian Cioloș a fost desemnat prim-ministru de către fostul președinte Klaus Iohannis, la șase zile după demisia premierului Victor Ponta, ca urmare a incendiului din 30 octombrie 2015 de la Colectiv. El a propus un cabinet tehnocrat format din 21 de membri, o treime dintre aceștia femei.

Cioloș a fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, în 2009, perioada guvernului Boc. Este cofondator al partidului REPER și a fost președinte USR PLUS, intervalul octombrie 2021 - februarie 2022, co-fondator și președinte al Partidului Libertate, Unitate, Solidaritate (PLUS), și co-fondator al Platformei România 100 – un proiect de dezvoltare durabilă care a căutat să folosească în mod eficient resursele naturale și umane pe care le are România, să conducă la modernizarea țării, la crearea de oportunități pentru toți cei care vor o viață mai bună și la întărirea statului de drept, potrivit site-ului REPER.

Dacian Cioloș a fost șiș lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

