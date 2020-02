Fostul trezorier al PSD, trimis în judecată pentru fapte de corupție, a demisionat din partid: Politica este un capitol închis

Deputatul PSD Mircea Drăghici, fost trezorier al partidului în perioada în care era condus de Liviu Dragnea, a anunțat marți că a demisionat din PSD. Drăghici a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația că a folosit subvențiile primite de partid din bani publici pentru a-și cumpăra o casă.

„Am analizat cu multa responsabilitate situatia politica actuala, PSD se afla in reconstructie si pentru a intari parcursul pe care actuala conducere si-l doreste, am hotarat sa iau o decizie radicala. Avand in vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum si starea mea de sanatate, astazi am demisionat din PSD si am comunicat acest lucru domnului presedinte, Marcel Ciolacu si domnului secretar general Paul Stanescu, carora le-am precizat si dorinta mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politica este un capitol inchis. Tin sa multumesc tuturor colegilor de la nivel national si din Arges, pentru cei 23 de ani de convietuire ca intr-o familie!”, a scris Mircea Drăghici pe Facebook.

Acuzaţiile pe care DNA i le aduce lui Mircea Drăghici

Fostul trezorierul PSD, Mircea Drăghici, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că şi-ar fi însuşit banii de subvenţii pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil. Potrivit DNA, formaţiunea politică a ales ca, în urma propriilor analize, să îşi exprime poziţia procesuală, cu privire la constituirea de parte civilă, până la începerea cercetării judecătoreşti în cauză.

„În perioada 15.02.2018 – 11.06.2018, inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe în calitatea menţionată mai sus, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti aparţinând formaţiunii politice respective, a utilizat suma de 380.000 euro provenită din subvenţia acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a-şi cumpăra un imobil în cartierul Pipera, oraşul Voluntari, judeţ Ilfov.

Cu aceşti bani, inculpatul a acoperit parţial, în proporţie de peste 2/3, valoarea imobilului respectiv. Plata din subvenţii a sumei respective a fost disimulată prin încheierea unui contract de închiriere din care reieşea că banii respectivi ar fi plătiţi de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului”, informează procurorii, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cursul lunii februarie 2018, în exercitarea funcţiei de trezorier, Drăghici, împreună cu o persoană din familie, ar fi negociat şi convenit să achiziţioneze, de la un vânzător, un imobil cu valoare de circulaţie de peste 500.000 euro, pe care să-l achite, în parte, cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, şi în parte, cu fonduri proprii.

„În ziua de 15.02.2018, au fost încheiate două contracte: o promisiune de vânzare cumpărare între vânzătorul imobilului şi persoana din familia inculpatului pentru suma de 180.000 euro (plătită din fonduri proprii), dar şi un contract de închiriere între acelaşi vânzător şi formaţiunea politică (care practic îi asigura vânzătorului imobilului că va încasa diferenţa până la valoarea reală de peste 500.000 euro, din subvenţiile primite de partid). Contractul de închiriere fusese încheiat pentru o perioadă de 10 ani (01.03.2018 - 01.03.2029), valoarea totală a chiriei de 380.000 euro urmând a fi achitată timp de 18 luni. În realitate, întreaga contravaloare a contractului a fost achitată în avans, într-un interval de timp de 5 luni din sume de bani provenite din subvenţia acordată formaţiunii politice în baza Legii nr. 334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale”, mai arată procurorii.

După declanşarea controlului de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la utilizarea subvenţiilor de formaţiunea politică în cadrul căreia Drăghici îndeplinea funcţia de trezorier, a fost reziliat contractul de închiriere, precum şi promisiunea de vânzare-cumpărare şi au fost restituite sumele de bani încasate cu titlu de chirie şi pentru achiziţionarea imobilului, mai spune rechizitoriul procurorilor.

Într-un alt context, în aceeaşi calitate de trezorier al PSD, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti, Drăghici ar fi dispus scoaterea, din patrimoniul partidului, a unui autoturism de lux (marca Mercedes Benz model GLE 350 Coupé) cu o valoare de 324.800 lei, fără încasarea contravalorii acestuia la momentul înstrăinării.

