Franța condamnă atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră și transmite un mesaj de solidaritate pentru România și Bulgaria

Franța a condamnat ferm atacurile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră, în largul coastelor României și Bulgariei, și își exprimă solidaritatea cu cele două țări. Mesajul a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, Pascal Confavreux.

„Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei și României”, spune declarația lui Pascal Confavreux, publiată pe pagina de Facebook a Ambasadei Franței în România.

Diplomația franceză consideră că atacurile reprezintă o nouă escaladare a conflictului și o încălcare a dreptului internațional. „Intensificarea atacurilor împotriva navigației civile și a navelor comerciale în Marea Neagră, care continuă să provoace victime, este inacceptabilă”, a mai transmis Parisul.

Potrivit declarației, incidentele demonstrează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității europene. „Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a NATO în ansamblul său”, subliniază purtătorul de cuvânt.

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Franța a reiterat că va continua să sprijine Ucraina și a cerut instituirea unui moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră. Totodată, autoritățile franceze au transmis că securitatea României și Bulgariei reprezintă o prioritate.

„Franța își exprimă deplina solidaritate cu România și Bulgaria. Securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi și trebuie garantată”, mai spune mesajul.

Reacția vine după ce premierul bulgar Rumen Radev a anunțat, marți, că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. El a calificat incidentele drept „inacceptabile” și a anunțat că intenționează să o convoace pe ambasadoarea Rusiei.

La rândul eu, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat, la rândul său, atacurile, pe care le-a descris drept „un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina”.

Editor : Ana Petrescu