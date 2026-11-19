Preşedintele USR Dominic Fritz a anunţat, joi, că partidul său lucrează în acest moment la un pol reformist, inclusiv la o alianţă cu PNL, ca o alternativă la actuala guvernare, atrăgând atenţia că PSD face „un joc de fumigene, în care vicepremierul Marian Neacşu trage sforile, dar lumea îl vede la televizor pe prim-ministrul Luca Niculescu”.

Cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o joi la Buzău cu organizaţia judeţeană a USR, Dominic Fritz a declarat că PSD îşi doreşte puterea şi se află la guvernare, dar în acelaşi timp adoptă o poziţie de partid în opoziţie.

„Buzău are această reputaţie de a fi un judeţ roşu şi într-un fel asta sună ca şi cum e un judeţ pierdut, un judeţ în care oricum nu are rost să te implici, pentru că există acel partid veşnic, acel partid stat care a capturat toate instituţiile la nivel naţional, dar şi la nivel local. Vizita mea este şi o încurajare pentru toţi cei care ştiu că România şi judeţul Buzău pot avea un viitor bun doar atunci când rupem acest monopol al puterii, al PSD-ului şi grupurilor de interese care susţin PSD-ul. Vedem din păcate şi la nivel naţional cum PSD încearcă să joace un joc cu multe fumigene în care în continuare pare că este în acelaşi timp la putere şi în opoziţie (...) Trebuie să terminăm cu această ipocrizie în care PSD vrea deopotrivă să controleze totul, dar să nu fie răspunzător pentru consecinţele negative ale guvernării PSD", a declarat joi, cu ocazia unei conferinţe de presă, Dominic Fritz.

În plus, liderul USR a evidenţiat că acelaşi scenariu se petrece şi la Guvern, unde deciziile ar fi luate de către viceprim-ministrul Marian Neacşu, nu de premierul României, Luca Niculescu.

„Acelaşi mecanism vedem şi la Guvern, unde avem un premier care pare că nu prea mai este responsabil pentru nimic. Este bun de trimis să ţină speech-uri în diverse conferinţe, dar deciziile e clar sunt luate altundeva. Mai concret deciziile sunt luate de domnul vicepremier Marian Neacşu, care posibil este cel mai puternic vicepremier pe care România l-a văzut.

Nu că ar fi asta o problemă, problema este că această guvernare nu este una sinceră, că avem această construcţie fumigenă în care domnul Neacşu trage sforile, dar lumea îl vede pe domnul Niculescu la televizor. Până la urmă domnul Neacşu este arhitectul tuturor abuzurilor PSD, iar faptul că are această reputaţie de a cunoaşte administraţie nu este în niciun fel o scuză, ci dimpotrivă doar subliniază că această cunoaştere este folosită împotriva unei Românii curate şi funcţionale în schimb USR a arătat chiar şi atunci când am fost doar puţin la guvernare că livrează rezultate reale", a precizat Dominic Fritz.

USR face alianță cu PNL

În contextul dat, preşedintele USR a anunţat că se lucrează la o colaborare, inclusiv o alianţă cu PNL, ca o alternativă la actuala guvernare.

„E evident că pentru acest obiectiv de a guverna fără PSD şi fără AUR trebuie să dăm acestei ţări o alternativă credibilă dar şi o alternativă de forţă. Suntem conştienţi că singuri, USR singur sau PNL singur, nu vom putea să dezvoltăm tracţiunea necesară pentru a oferi această alternativă şi tocmai de aceea lucrăm spre o colaborare, inclusiv o alianţă electorală între USR şi PNL.

Suntem două partide diferite dar în acest moment ne uneşte acest obiectiv, să dăm României o guvernare care respectă cetăţenii, care nu bagă banii în cutii de pantofi şi care îmbunătăţeşte viaţa oamenilor. Pentru asta o să construim acel pol reformist, şi invitaţia este către toate forţele politice, nici măcar doar partide, ci toate forţele în societate, forţe civice, politice care îşi doresc o altă Românie şi care văd acel pericol ca PSD şi AUR să acapareze şi mai mult toată puterea şi prin astea să sărăcească şi mai mult această ţară”, a subliniat liderul USR.

Editor : C.L.B.