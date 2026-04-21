Exclusiv Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu putem guverna cu un asemenea partid”. Scenariul alegerilor anticipate

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
PSD, acuzat că își schimbă poziția în funcție de context Scenariul alegerilor anticipate nu este exclus

Liderul USR, Dominic Fritz, acuză PSD că ar fi declanșat actuala criză politică și că ar practica un „dublu joc” în Parlament, susținând că formațiunea nu poate fi un partener stabil de guvernare. „Nu putem guverna cu un partid care face constant majorități paralele cu AUR”, a declarat acesta, marți, într-o intervenție în exclusivitate la Digi24.

 

Fritz a acuzat PSD că ar acționa incoerent și că ar încerca să își maximizeze influența politică prin jocuri parlamentare contradictorii, inclusiv prin colaborări indirecte cu AUR.

„Nu putem să guvernăm cu un partid care constant face majorități paralele cu AUR”, a afirmat liderul USR, subliniind că o astfel de practică face imposibilă o colaborare stabilă în cadrul guvernului.

Acesta a descris situația politică drept una de „haos” generat de lipsa de coerență a PSD și de încercările acestuia de a-și reconfigura poziția în coaliție în funcție de interesul politic de moment.

„PSD nu reușește să articuleze ce își dorește de fapt pentru această țară. Este o lipsă de logică pe care o vedem în modul în care acționează, inclusiv în raport cu guvernarea”, a spus Fritz.

PSD, acuzat că își schimbă poziția în funcție de context

Liderul USR a sugerat că social-democrații ar urmări, în opinia sa, revenirea la o formulă de putere politică similară celei din trecut, bazată pe colaborări între marile partide tradiționale.

„PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte, o colaborare în care accesul la resursele statului rămâne controlat politic. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva acestui guvern, noi nu ne putem întoarce a doua zi și să ne prefacem că acest dublu joc nu există”, a declarat liderul USR.

Întrebat despre posibilitatea menținerii Coaliției în cazul unor negocieri mediate de președinte, Fritz a precizat că USR va participa la discuții, dar a ridicat semne de întrebare privind un eventual compromis politic.

„Mi-e foarte greu să văd ce consens ar putea exista dacă PSD declară că nu susține reformele și că vrea revenirea la deficite mari și la politici electorale”, a spus el.

Fritz a reiterat sprijinul USR pentru actualul premier: „Domnul Bolojan are susținerea noastră. Nu este vorba despre o persoană, ci despre direcția în care merge guvernul și despre reformele necesare”, a precizat acesta.

Scenariul alegerilor anticipate nu este exclus

În același timp, liderul USR a afirmat că nu exclude nicio variantă politică pentru ieșirea din criză, inclusiv guvern minoritar sau alegeri anticipate.

„Dacă politicienii nu găsesc o ieșire din această criză, atunci nu putem exclude varianta alegerilor anticipate. Ar trebui să ne întoarcem la oameni și să lăsăm electoratul să decidă”, a declarat Fritz.

Acesta a insistat că USR rămâne în continuare la guvernare și își asumă responsabilitatea administrării proiectelor majore, inclusiv cele finanțate prin PNRR.

„Miniștrii noștri sunt la muncă și rămânem responsabili. Avem proiecte de miliarde de euro care trebuie duse mai departe”, a spus el.

Dominic Fritz a anunțat și luni seară că USR rămâne alături de premierul Ilie Bolojan și acuză PSD că a declanșat criza politică din interes propriu, pentru a bloca reformele asumate în Coaliție.

Liderul partidului a adăugat că nu există niciun motiv pentru demisia șefului Executivului și avertizează că social-democrații „dezertează” în momentul în care instituțiile statului trebuie reformate.

