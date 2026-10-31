Dominic Fritz, avertisment pentru premierul Luca Niculescu: Testul încrederii este „de câte ori va spune «NU» PSD-ului”

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un avertisment premierului Luca Niculescu, în discursul susținut la congresul partidului de la Timișoara. Acesta a declarat că încrederea partidului său va depinde de capacitatea șefului Executivului de a se opune deciziilor PSD. Liderul USR se teme că Luca Niculescu va ajunge să execute ordinele lui Sorin Grindeanu, în timp ce costurile vor fi suportate de români.

„Pentru Luca Niculescu, căruia îi urez sincer succes, există un criteriu foarte simplu prin care se poate măsura încrederea noastră în el: de câte ori va spune «NU» PSD-ului. De câte ori va refuza o semnătură. Acolo vom vedea dacă e un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaților”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a comparat relația dintre premier și Sorin Grindeanu cu un taraf, în care liderul PSD ar fi cel care dă comenzile, iar Guvernul le execută.

„Mă tem că relația dintre Sorin Grindeanu și Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plătește lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii”, a afirmat Fritz.

El a continuat spunând că, după 6 luni de guvernare, Luca Niculescu va fi evaluat de PSD „să vadă dacă a cântat cu i s-a comandat”.

„Grindeanu i-a dat guvernului termenele: deficitul lămurit până la 1 noiembrie („gaura, unde e gaura?”), bugetul până la 1 decembrie. Iar după șase luni, PSD îl va evalua pe premier. Să vadă dacă a cântat cum i s-a comandat”, a declarat președintele USR.

Atacuri în cascadă la PSD

Dominic Fritz a avut o serie de atacuri la adresa PSD. În vizorul său a fost în mod special Sorin Grindeanu, pe care l-a ironizat pentru declarațiile privind gaura din bugetul de stat.

„O săptămână întreagă, PSD a căutat gaura din buget. Duminică au dat pe surse că e de 30 de miliarde. Marți era deja de 80 de miliarde. Gaura creștea mai repede decât zboară avionul Nordis”, a declarat liderul USR.

Acesta a invocat ulterior datele din rectificarea bugetară adoptată de Guvern și a susținut că deficitul ajunsese la 3,8% după primele nouă luni ale anului.

„Rectificarea guvernului lor, cu cifrele lor. Și ce scrie acolo? Deficitul a scăzut. După nouă luni era la 3,8%.Acum cer o a doua rectificare: cică ministerele vor 60 de miliarde în plus, bani care, evident, nu există. Grindeanu a căutat gaura și n-a găsit-o. Așa că acum o face PSD”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR acuză PSD că va crește taxele

Dominic Fritz a susținut că social-democrații vor crește fie deficitului bugetar, fie vor majora taxele și nu vor interveni asupra cheltuielilor statului sau a combaterii corupției.

„Toată România știe: PSD fie va crește deficitul, ceea ce va crește din nou prețurile – doar anul acesta dăm peste 12 miliarde de euro din banii munciți de cetățeni numai pe dobânzi! –, fie va crește taxele, iar noi ne vom opune din toate puterile!. Ce sigur nu va face PSD este să taie din cheltuielile statului, să lupte cu corupția, să se asigure că banii se duc în servicii publice de calitate, nu în zboruri de lux. Nu vor face asta, pentru că au rețele de hrănit”, a afirmat Fritz.

Acesta a susținut că social-democrații vor acționa în continuare cu sprijinul AUR, deși partidul condus de George Simion se prezintă drept o formațiune anti-sistem.

„Mie AUR îmi aduce aminte de adolescenții de la colțul blocului. Își umflă mușchii, strigă tare, amenință de la distanță: «Lasă, că vă prindem noi pe toți ăștia de la PSD!» Și apoi, când chiar trece Grindeanu pe stradă, dintr-odată sunt cei mai cuminți copii din cartier. «Săru'mâna, domnu' Sorin!» Și îi cară sacoșele până la etaj”, a spus Fritz.

Președintele USR a amintit de moțiunea care a dus la căderea Guvernului, de atacurile comune la adresa unor foști miniștri USR și de disputele privind legea integrității și numirile în conducerea TVR și Radio România.

„AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână!”, a declarat Dominic Fritz.

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Editor : A.P.