Fritz cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan a picat la vot: „A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor”

Președintele USR, Dominic Fritz, cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament. Fritz susține că „a venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor” și spune că USR va refuza să gireze un nou guvern PSD, „indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioși la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a scris Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Liderul USR i-a transmis un mesaj și lui Siegfried Mureșan, după respingerea Guvernului propus de acesta, felicitându-l pentru „curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă”.

„Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor”, a scris Fritz.

„Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni”, a mai scris liderul USR.

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El a acuzat PSD și AUR că au respins Guvernul Mureșan și a susținut că cele două formațiuni intenționează să guverneze împreună: „Asta au respins astăzi PSD și aliații lor goi-gălăgioși de la AUR, alături de care vor să guverneze”, a afirmat liderul USR.

„Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”, a mai transmis el.

Liderul USR a mai adăugat: „După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?”.

Editor : C.S.