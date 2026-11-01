Fritz cere alegeri parțiale la Primăria Timișoara și la Sectorul 6. „PSD este extrem de creativ când vine vorba de scuze”

Președintele USR, Dominic Fritz, cere Guvernului să convoace alegeri parțiale pentru Primăria Timişoara şi pentru Primăria Sectorului 6, susținând că organizarea scrutinului este o obligație legală și o necesitate într-o democrație. Acesta acuză PSD că folosește „tot felul de scuze” pentru a amâna alegerile. În cazul Timișoarei există, totuși, o dispută privind posibilitatea organizării scrutinului, după ce Dominic Fritz a contestat în instanță ordinul prefectului prin care i-a încetat mandatul de primar.

Dominic Fritz a declarat, într-o conferință de presă, că USR așteaptă ca Guvernul să respecte legea și să convoace alegeri parțiale.

„«Vor fi alegeri?» este întrebarea. Noi spunem că trebuie să fie alegeri pentru că așa este normal într-o democrație, dar nu ar fi prima oară să nu facă Guvernul alegeri, cu tot felul de scuze”, a afirmat Dominic Fritz.

Acesta a comentat și explicațiile potrivit cărora procesul deschis împotriva ordinului prefectului ar împiedica organizarea alegerilor la Timișoara.

„Acum aud că scuza lor, problema, sunt eu, pentru că eu mi-am permis să atac ordinul prefectului în instanţă (prin care a fost eliberat din funcţia de primar al Timişoarei - n.r.). PSD este extrem de creativ atunci când e vorba de scuze şi, din păcate, extrem de slab atunci cînd vine vorba de soluţii sau de a respecta voinţa cetăţenilor. Tocmai de aceea da, trebuie să existe alegeri parţiale, aşa cere legea şi ne aşteptăm ca guvernul să respecte legea”, a mai spus liderul USR.

Întrebat dacă USR va avea candidați proprii la Primăria Timișoara și la Primăria Sectorului 6 sau dacă va susține candidați comuni alături de PNL, Dominic Fritz a afirmat că partidul este deschis colaborării cu liberalii, dar nu automat în toate localitățile.

„Colaborarea cu PNL nu este ceva ce vine de la sine, ci este pe baza unor viziuni şi unor obiective comune. Obiectivul care ne leagă în acest moment este să dăm o guvernare fără PSD şi AUR şi acest obiectiv ar trebui să se arate şi la nivel local. Dacă există suficient de multe obiective comune la nivel local, va trebui să vedem”, a declart Dominic Fritz.

În ceea ce privește disputa privind organizarea alegerilor la Timișoara, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a susținut recent că Guvernul nu poate declanșa procedura pentru convocarea scrutinului cât timp Dominic Fritz contestă în instanță ordinul prefectului prin care i-a încetat mandatul de primar.

Simonis a explicat că organizarea alegerilor nu este posibilă până la epuizarea tuturor căilor de atac în procesul deschis de fostul primar.

„În eventualitatea unor alegeri anticipate, care astăzi nu mai sunt posibile pentru că domnul Fritz, deși vă spune că dorește alegeri cât de repede, a atacat ordinul prefectului de încetare a mandatului, prin urmare, dacă Guvernul ar dori să declanșeze procedura de organizare a alegerilor, n-ar putea, pentru că legea interzice până când nu se epuizează ultima cale de atac a celui care este în situația de față, respectiv domnul Fritz”, a declarat Alfred Simonis.

Editor : A.P.