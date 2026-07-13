Fritz: Dacă nu e posibilă o majoritate pentru un guvern curajos, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că România are nevoie de un guvern „curajos” care să livreze rezultate pentru cetăţeni, iar dacă nu este posibilă conturarea unei majorităţi parlamentare care să îl susţină, poate că decizia ar trebui să aparţină populaţiei.

„Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiaţi sub umbrela stabilităţii. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediştilor”, a scris liderul USR, luni, pe Facebook.

Fritz a mai afirmat că cei care „urăsc” USR se tem de o Românie „dreaptă şi funcţională”.

„USR nu e partid, zice liderul senatorilor AUR, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în şedinţele PSD cu «aplauze şi bucurii ca şi când dăduse România gol la Mondiale». Ura PSD-AUR faţă de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă şi funcţională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această ţară, fără pile şi fără privilegii”, precizează Dominic Fritz.

Fritz a subliniat că miniştrii USR iau măsuri pentru a îmbunătăţi viaţa românilor.

„Protejează păduri, investesc in infrastructură critică, fac curăţenie în companii de stat, digitalizează servicii publice, întăresc apărarea ţării, ne reprezintă demn în lume. Iar lumea vede. Rezultatele USR sunt ameninţarea cea mai mare pentru cei care sunt disperaţi să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD şi AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toţi sunt la fel. Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacaţi atât de agresiv”, a adăugat liderul USR.

Liderii fostei coaliţii de guvernare se întâlnesc cu preşedintele Nicuşor Dan, luni dimineaţa, la ora 9:00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit agendei şefului statului, acesta va discuta cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă coagularea unei majorităţi parlamentare pentru învestirea unui nou Executiv.

Editor : A.C.