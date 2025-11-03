Fritz: „Dacă PSD crede că deficitul și problemele cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înșală”

Dominic Fritz a declarat că PSD se înșală dacă își închipuie că problemele României, mai exact cele privind deficitul și bugetul, vor dispărea odată cu plecarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului. Liderul USR a adăugat că „această retorică anti-Bolojan arată că unii nu au înțeles gravitatea situației”.

„Dacă PSD crede că deficitul şi problemele pe care le avem cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înşală. Adică, haideţi să fim adulţi! Ceea ce cere domnul Bolojan, adică să ne încadrăm cu cheltuielile într-un deficit care oricum este mult prea mare, dar măcar este agreat, negociat cu Comisia Europeană, cu pieţele financiare, asta nu este o cerere absurdă, asta nu este o cerere personalizată şi tocmai de aceea cred că această retorică anti-Bolojan doar arată că unii nu au înţeles gravitatea situaţiei şi unii nu au înţeles că, într-adevăr, avem nevoie să facem schimbări structurale în felul în care cheltuim bani românilor pentru diverse lucruri şi aici reforma administraţiei centrale este fără alternativă”, a explcat Dominic Fritz, luni seară, la postul de televiziune B1 Tv, scrie News.ro.

Președintele USR a criticat din nou PSD pentru faptul că l-au chemat pe Bolojan în Parlament, la fel cum a făcut și AUR.

„Eu, să fiu sincer, dacă aş fi fost premier într-o coaliţie cu un partener care printr-un vot cu un partid extremist de opoziţie mă cheamă în Parlament, nu ştiu dacă m-aş fi dus, pentru că felul în care PSD abordează această clarificare... şi, încă o dată, instrumentul de a chema un ministru sau un premier în Parlament este legitim, dar să o faci în cârdăşie cu extremiştii, să o faci ca partener de coaliţie împreună cu opoziţia, asta miroase, un pic, şi este un miros care nu ne stă bine”, a mai spus el.



Fritz consideră că PSD trebuie să clarifice în faţa propriului electorat dacă vrea să fie la guvernare sau în opoziţie. „Pentru PSD un moment al onestităţii, un moment al adevărului ar fi de bun augur”, a adăugat el.

„PSD merge mână în mână cu partenerii de coaliţie şi tot face cu ochiul la opoziţie. Nu este o abordare, mie mi se pare, foarte sinceră, arată mai degrabă o incapacitate de a se hotărî, de a fi onest cu propriii votanţi. Dacă PSD crede că locul lui este în opoziţie, să spună asta la votanţii lor. Dacă PSD crede că locul lor este la guvernare, să spună asta la votanţii lor, dar ei, cumva, vor să păstreze această ambiguitate, vor să fie cu un picior în barca opoziţiei, cu un picior în barca guvernării”, a conchis Fritz.

