Dominic Fritz a declarat, întrebat luni dacă Elena Lasconi va fi exclusă din USR, că legea nu îi permite să demisioneze din partid fiindcă și-ar pierde mandatul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Liderul USR a adăugat că declarațiile recente despre politica națională nu sunt „foarte fericite”, însă îi dă dreptate că a fost o zi bună pentru democrație deoarece la alegerile pentru București nu a câtigat un candidat extremist.

„După cum știți, legea nu-i permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că âși dorește să fie exclusă ca să își păstreze mandatul vrea să fie exclusă. Eu o susțin pe Elena Lasconi în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declarațiile ei recente despre politica națională în România nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate, ieri a fost o zi bună pentru democrație pentru că nu a câștigat niciun extremist”, a afirmat Dominic Fritz, întrebat dacă mai are un viitor Lasconi în USR și dacă va cere excluderea ei, într-o conferință de presă susținută luni la sediul USR.

Elena Lasconi a publicat pe Facebook o fotografie cu ea și Ciprian Ciucu însoțită de mesajul „o zi bună pentru democrație”.

Editor : Ana Petrescu