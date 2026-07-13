Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, la Digi24, despre amenințarea lansată de Sorin Grindeanu că PSD ar putea să nu voteze legile restante din PNRR, că în acest mod demonstrează că „vor doar capul lui Ilie Bolojan, care nu îmbunătățește cu absolut nimic viața românilor”.

Întrebat ce crede despre amenințarea lui Grindeanu, Fritz a răspuns: „Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Măcar nu se mai prefac și, într-un fel, poate asta este sănătos”.

„Doar că obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern. Obligația o are față de cetățenii României, care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem, trebuie să-i punem în loc din împrumuturi și iarăși crește deficitul, iarăși crește inflația. Toate aceste rezultate vor fi extrem de concrete și tocmai de aceea nu înțeleg această aproape copilărie, că acum să se retragă Ilie Bolojan și să fie un alt ministru actual desemnat ministru inter-prim-ministru interimar ar fi o victorie simbolică”, adaugă acesta.

Șeful USR spune că obsesia PSD este să cadă „capul lui Bolojan”.

„Mi se pare atât de cinic că ei leagă acuma trecerea acestor proiecte, nu de un punct pe conținut, nu zic 'la articolul trei avem un amendament sau acolo credem că trebuie să facem altfel ca să le fie mai bine românilor'. Nu, ei vor acest cap a lui Bolojan. Asta este obsesia lor politică care nu îmbunătățește cu absolut nimic viața românilor”, a mai spus Fritz.

Reacția președintelui USR vine după ce Grindeanu a declarat, după consultările de la Cotroceni, că PSD ar putea să nu voteze mai multe legi restante din PNRR.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

El le-a mai transmis celor din Guvern că social-democrații sunt în opoziție în acest moment, iar proiectele Executivului nu sunt responsabilitatea PSD.

„PSD este în opoziție. Poate nu au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă, în acest moment, nicio funcție în Guvern. (...) Când avem un premier demis și vii cu un discurs despre țară, despre priorități, despre lucruri care trec dincolo de interesele partidelor, atunci ar fi bine să nu mai faci politică și să faci un pas înapoi. Să lași pe cineva mai puțin politic să gestioneze această perioadă.

Nu este responsabilitatea PSD. Nu mai vreau să trăiesc scenariul din 2020, când, în pandemie, mi se spunea cât de responsabil este să votăm Guvernul Orban. PSD a venit la vot, iar PNL nu a venit. Zeci de parlamentari PNL, în 2020, nu au venit la vot la instalarea Guvernului Orban, iar PSD a trebuit să asigure majoritatea. Nu suntem buni doar pentru resurse de voturi. Să fie foarte clar”, a transmis liderul PSD.

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Editor : C.L.B.