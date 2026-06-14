În contextul în care Ilie Bolojan a descris drept un „act ostil” și o „încercare de rupere a PNL” decizia lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Adrian Veștea, Dominic Fritz, prezent în platoul Digi24, a susținut că există riscul unei posibile scindări a liberalilor. Totuși, președintele USR a susținut că are speranța că în partid există o „ tabără suficient de puternică care să-și dorească o schimbare pentru România”.

„Evident că există acest risc, în momentul în care există propunerea asta pe masă, în momentul în care au ieșit deja câțiva politicieni de la PNL. Nici nu vreau să comentez prea mult. Pot să spun că PNL este un partid care, doar acum doi ani, a fost în campanie pe liste comune, au susținut candidatul Crin Antonescu împreună (n.red - cu PSD), acum doar un an. Deci nu este ceva nou că există și la PNL multe forțe care și-ar dori liniște, ca să poată extrage resursele statului acolo unde vor și unde trebuie. Eu am speranța că și în PNL, totuși, există o tabără suficient de puternică să-și dorească o schimbare pentru România, să nu-și dorească să fie brelocul PSD-ului, iar cu un vot pentru guvernul Veștea acolo ar sfârși”.

Declarația vine în contextul în care unul dintre cei mai importanți lideri PNL, Alexadru Muraru, a criticat în termeni extrem de duri decizia președintelui Nicușor Dan, de a-l nominaliza pe un alt liberal, Veștea, pentru funcția de premier. Acesta a punctat că decizia șefului statului este echivalentă cu imixtiunea în politica interne a unui partid. Lui i s-au alăturat și ale voci sonore din PNL, cum sunt preşedintele PNL Vrancea, Dragoş Ciobotaru sau europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă.

Totodată, Mircea Abrudean crede că „nominalizarea lui Adrian Veştea fără consultarea prealabilă a partidului este un act care poate fi greu de digerat, inclusiv pentru cei care au văzut şi trăit multe în politică”.

De cealaltă parte, există și voci din partid care susțin deschis nominalizarea lui Adrian Veștea, precum Alexandru Andrei (deputat), Valeriu Iftime (președinte CJ Botoșani), Toma Petcu (președinte CJ Giurgiu) și Alin Tișe (președintele CJ Cluj).

Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a declarat, duminică, la Digi24, că liderii liberalilor se vor întruni într-o ședință a Biroului Permanent luni de la ora 17:00 pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea.

Citește și:

Riscă Veștea să fie exclus din PNL după ce a acceptat nominalizarea pentru a forma un nou Guvern? Ce spune statutul partidului

Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de iresponsabili sunt politicienii, mă aștept la așa ceva

Editor : A.M.G.