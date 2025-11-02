Dominic Fritz a declarat, în exclusivitate la Digi24, că a aflat la fel ca mulți alții din presă despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderul USR a adăugat că ministrul Apărării nu l-a anunțat înainte de această decizie a SUA, și nici nu consideră că trebuia să o facă, „pentru că nu este o chestie de politică de partid, unde ar fi trebuit să se coordoneze cu mine”. El consideră că ministra de Externe Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu au făcut tot ce au putut în aceste trei, patru luni să întărească relațiile bilaterale cu Statele Unite.

„Americanii au spus public. Președintele a făcut campanie cu faptul că vrea să reducă amprenta... Eu am aflat la fel de mult ca și alții din presă”, a afirmat Dominic Fritz, întrebat de când știa despre decizia SUA privind retragerea parțială a trupelor americane din România, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Chestiona dacă ministrul USR, Ionuț Moșteanu nu i-a spus înainte, Dominic Fritz a răspuns: „Nu, nu și nici nu cred că trebuia, pentru că nu este o chestie de politică de partid, unde ar fi trebuit să se coordoneze cu mine”.

„Eu știu că a fost între luni și marți o perioadă de coordonare cu colegii americani, pentru că bineînțeles că este, cum să spun, dreptul americanilor să iasă public întâi, dar apoi se pare că undeva a suflat pe surse și atunci - și chiar îl felicit pentru această decizie curajoasă și neobișnuită - domnul ministru Moșteanu a luat decizia să comunice el oficial, chiar cu câteva ore înainte să iasă americanii cu comunicatul lor oficial. Cu siguranță ar fi fost mai bine să fie americanii care să comunice primii, dar iată că așa este...”, a completat Fritz.

„Eu cred că e mai degrabă un semn de bună colaborare faptul că nu din partea noastră, oficial, aceste informații, până la urmă confidențiale, au ajuns în spațiul public”, a completat el.

Au făcut tot ce puteau miniștrii de Externe și al Apărării să schimbe decizia SUA?

Președintele USR a mai spus că nu pricepe de ce există atâtat agitație în jurul acestui subiect și vede decizia SUA ca o încurajare a administrației Trump pentru europeni de a pune la punct propriile ei sisteme de apărare, cu susținerea americanilor.

„Eu recunosc că nu înțeleg pe deplin agitația în jurul acestui subiect. De ce? Unu la mână, pentru că de foarte mult timp această nouă administrație americană zice foarte clar că are o nouă strategie, că vrea să reducă amprenta militarilor în Europa, probabil în favoarea unei amprente mai mari în zona de Asia. De foarte mult timp, președintele Trump spune foarte clar europenilor: «dragilor, e timp ca voi să investiți mai mult în apărarea voastră și acum vedem consecințele reale». Încă nu este niciun fel de ruptură, pentru că încă avem un număr de militari americani. Încă o dată, eu văd mai degrabă ca un îndemn, o încurajare ca noi, împreună cu partenerii din Europa, să ne punem la punct propriile noastre sisteme de apărare, cu susținerea americanilor”, a explicat Fritz.

Întrebat că miniștrii Apărării și de Externe ai USR au făcut tot ce a ținut de ei ca să schimbe această decizie a SUA, Dominic Fritz a replicat: „Eu cred că da, au făcut tot ce puteau în aceste trei-patru luni”.

„Oana Țoiu l-a văzut pe domnul Rubio și și Ionuț Moșteanu, chiar câteva zile după numire, s-au cunoscut la summit-ul NATO, imediat au agreat întâlniri bilaterale. Oana Țoiu a fost în State chiar acum câteva săptămâni și a avut o întâlnire bilaterală care nu este neapărat uzual atât de repede”, a completat el.

„Deci, eu cred că au făcut tot ce se putea pentru a repara, întări relațiile bilaterale. Dar, în același timp, nu putem să facem abstracție de contextul european și transatlantic în care ne aflăm. Administrația americană are o cu totul o altă viziune despre împărțirea responsabilităților, să zicem, în cadrul NATO și trebuie să îmbrățișăm faptul că acum noi, europenii, și cu România la masa europenilor, avem o putere mult mai mare în arhitectura de apărare”, a conchis liderul USR.

Editor : Ana Petrescu