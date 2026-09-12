Fritz, dezvăluiri despre relația personală cu Simonis: „În prezența lui n-am băut altceva decât apă plată”. Ce spune social-democratul

Președintele USR Dominic Fritz îl critică pe Alfred Simonis, lider PSD și președinte al Consiliului Județean Timiș, în contextul modificării legislației ANI care îl vizează, susținând că amendamentul „anti-Fritz” a avut ca miză „să execute un adversar incomod”. Fritz îl și contrazice pe Simonis în privința relației dintre cei doi, după ce social-democratul a spus că au avut o relație „extrem de apropiată”.

Fritz spune că declarațiile lui Simonis despre relația dintre cei doi sunt „mincinoase” și susține că, în realitate, interacțiunile dintre ei au fost strict instituționale.

„Legea ANI împotriva votului timișorenilor a fost «care pe care» și «așa e când pornești război cu toată lumea». Asta zice Alfred Simonis într-un nou auto-denunț”, a scris Dominic Fritz, sâmbătă, pe Facebook.

Liderul USR susține că declarația lui Simonis ar arăta care a fost miza modificării legislative pe care o contestă.

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„Mai clar nu putea exprima miza amendamentului anti-Fritz: să execute un adversar incomod pe baza rezultatului, citez, «alegerilor parlamentare din 2024». Adică degeaba au votat timișorenii la alegerile locale dacă există o majoritate PSD-AUR în parlament care vrea altceva”, afirmă Fritz.

El îl acuză pe Simonis de „dispreț” față de Timișoara și susține că atitudinea sa ar demonstra dorința de a concentra puterea.

„Un așa dispreț pentru Timișoara și toate valorile sale venind din partea președintelui CJ Timiș e de neiertat. De apreciat că măcar e pe față dorul de putere și asuprire. PSD, succesorul partidului comunist, n-a putut accepta niciodată spiritul liber al timișorenilor. Puterea, la ei, are rost doar dacă e absolută, fără limită”, a scris primarul Timișoarei.

Fritz, despre relația cu Simonis

Dominic Fritz răspunde și declarațiilor lui Alfred Simonis potrivit cărora cei doi au avut o relație „extrem de apropiată, cumva forțată” de social-democrat.

„În această cheie trebuie citite și celelalte declarații mincinoase ale lui Simonis: se preface că nu înțelege de ce îl critic pe el. Că doar noi doi cică «am avut o relație extrem de apropiată, cumva forțată» de el, Simonis”, afirmă Fritz.

Primarul susține că Simonis a prezentat în mod manipulator natura relației dintre cei doi și neagă că ar fi existat întâlniri în cadru personal.

„Trecem peste faptul că o relație poate fi ori apropiată, ori forțată, dar nu amândouă. Trecem peste faptul că exemplele date de el pentru presupusa apropiere sunt manipulative - da, «ne cunoaștem soțiile», în sensul în care ne salutăm la evenimente publice, dar nu am avut nicio întâlnire cu notă personală, n-am luat nici măcar o dată masă împreună, cu sau fără soții. În prezența lui Simonis n-am băut niciodată altceva decât apă plată”, a scris Fritz.

Liderul USR a făcut apoi referire la declarațiile de avere ale lui Simonis și la zborul cu avionul privat al companiei Nordis, în care au fost surprinși fostul premier Marcel Ciolacu, președintele PSD Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

„Altceva e revelator aici: în lumea în care trăiește PSD, influența politică și relațiile personale și financiare se suprapun constant. De la două botezuri, domnul Simonis a declarat «daruri» în valoare de 128.800 euro. (Oare de la relații apropiate sau forțate?). Prietenia, în lumea aceea, e adeseori combustibilul pentru favoruri politice”, susține Fritz.

„Amicițiile soțiilor, în lumea aceea, întăresc alianțe ca în familii regale (sau clanuri mafiote), iar colaborările politice se extind și în zona de business, cum o lume întreagă a văzut când Ciolacu, Grindeanu și Simonis au zburat cu avionul de lux al țeparilor de la Nordis”, a mai scris el.

Fritz spune că nu se regăsește în acest tip de relații și susține că, în calitate de primar, a avut relații instituționale cu reprezentanții altor partide.

„Nu e lumea mea. Face parte din responsabilitatea de reprezentant al orașului să am relații instituționale corecte și respectuoase cu toată lumea, indiferent de culoare politică. Politețea mea este înțeleasă de unii ca o slăbiciune. Alții au încălcat Constituția ca să scape de mine tocmai pentru că n-au obținut de la mine supunere, ci doar corectitudine”, afirmă Fritz.

„Așa suntem noi, la Timișoara. Și de aceea nu vom abandona lupta. Și nici nu votăm PSD”, a mai scris liderul USR.

Ce a spus Simonis despre Fritz

Reacția lui Dominic Fritz vine după ce Alfred Simonis a declarat că regretă faptul că primarul Timișoarei își pierde mandatul în acest mod și că, în opinia sa, Fritz ar fi pierdut alegerile din 2028.

„Eu regret faptul că domnul Dominic Fritz își pierde mandatul în acest mod. Cred că ar fi pierdut mandatul în alegeri în 2028. Asta cred eu, din motive evidente. Dar modul în care a ajuns să-și piardă mandatul sau va ajunge să-și piardă mandatul e ceva ce mie îmi displace”, a spus Simonis, potrivit PaginadeTimiș.

Președintele CJ Timiș a susținut că a avut o relație bună cu liderul USR și că aceasta a fost susținută în principal de el.

„Am avut o relație foarte bună cu Dominic Fritz în acești ani de zile. Se ascunde, să o spună, ne-am vizitat unii pe alții, ne cunoaștem soțiile unul celuilalt, am discutat, am fost unul la altul acasă. Dominic Fritz preferă să spună ceea ce-i convine și să împroaște cu noroi în aceste zile. Înțeleg supărarea”, a declarat Simonis.

„Îi doresc să nu ajungă să experimenteze trădarea din propriul partid. Să nu ajungă ca Buzoieni și Miruți care astăzi își rup tricourile pentru ei să ne explice peste foarte puțin timp de ce trebuie să plece și cât de mult rău a făcut USR-ul. Îi urez sincer asta, vă rog să mă credeți nu-i niciun fel de ironie, este ceea ce transmit unui om cu care am avut o relație extrem de apropiată, cumva forțată de mine”, a spus social-democratul.

„Am fost cel care a susținut această relație în acești ani de zile, lăsând de fiecare dată de la mine și asta fac și acum”, a mai afirmat președintele CJ Timiș.

Editor : C.S.