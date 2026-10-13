Fritz, după ce ambasadoarei SUA în Grecia i s-a cerut demisia: „Încă așteptăm să ne spună Sorin «Nordis» ce mișmașuri a făcut cu ea”

După ce Casa Albă i-a cerut demisia ambasadorei SUA din Grecia, Kimberly Guilfoyle, președintele USR, Dominic Fritz, a susținut că încă așteaptă ca Sorin Grindeanu să spună ce „mișmașuri a făcut cu ea, la cina de lux” înainte de moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan.

„A fost demisă ambasadoarea SUA din Grecia, Kimberly Guilfoyle. Încă așteptăm să ne spună Sorin «Nordis» Grindeanu ce mișmașuri a făcut cu ea, la cina de lux înainte de moțiune”, a scris pe Facebook Fritz.

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După dezvăluirile apărute în cotidianul Wall Street Journal, care a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că SUA ar fi avut o contribuție la căderea Guvernului Bolojan, în contextul în care liderul social-democrat a avut o întâlnire cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, Grindeanu a acuzat o tentativă de manipulare și a declarat că susține Parteneriatul Strategic cu SUA, „cel mai important aliat al nostru în NATO”.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta!

Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!”, preciza Sorin Grindeanu.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie, președintele PSD a afirmat că discuția avută cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, despre Coridorul Vertical de Gaze a vizat rolul României ca țară de tranzit, nu eventuale contracte pentru furnizarea gazelor. Acesta a precizat că nu are atribuții și nici intenția de a negocia astfel de înțelegeri.

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Editor : A.M.G.