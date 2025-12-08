Live TV

Dominic Fritz.
Dominic Fritz.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, că rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, „a dezamăgit”: „Am pierdut o bătălie”. Fritz a explicat și ce se va întâmpla în USR în perioada următoare, spunând că mesajul „a fost înțeles clar”. 

Dominic Fritz a spus că „prezența mică la alegeri trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri”: „Cred că ne spune multe despre starea democrației și asta e un pericol pentru noi toți”. 

„Este foarte ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut, dar democrația depinde de oameni care fac astfel de pași. Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, e clar că are experiență, cred că a fost un vot util, dar și împotriva candidatului extremist”, a afirmat Fritz.

Liderul USR a mai adăugat: „Cred că acești oameni pot să se simtă reprezentați în continuare de USR, prin miniștri, consilieri locali”.

„Ce se va întâmpla în USR în perioada următoare e important pe termen lung pentru ideea reformistă. Înțelegem clar mesajul. Oamenii ne cer mai multă deschidere, empatie, claritate și mai mulți oameni proaspeți. Faptul că alegătorii ne cer mai mult nu trebuie să ne deranjeze, ci să ne stimuleze. Pentru mine criticile, cel puțin cele de bună credință, îmi arată că proiectul nostru este necesar pentru România”, a mai completat el.

Acesta a mai afirmat că „este evident” că USR deranjează, iar asta înseamnă că „este nevoie de USR, pentru că doar acolo unde este deranj există schimbare reală”.

„Vom face o analiză temeinică a rezultatelor, care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi”, a precizat liderul USR. 

