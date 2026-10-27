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Fritz, după mesajul AUR cu privire la sabotaj: Dacă a aflat abia azi cine e agresorul, să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului

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Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a unei reţele de sabotaj

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marţi, despre condamnarea de către AUR a acţiunii de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, că dacă AUR a aflat abia azi cine e agresorul, următorul pas e simplu: să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului, dacă chiar ţin cu România.

„Ţineţi-vă bine: AUR «condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României». Acelaşi AUR care, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi, aştepta «raportul de expertiză» ca să condamne agresorul. Raportul a venit. Condamnarea, nu”, scrie preşedintele USR pe Facebook.

Potrivit lui Dominic Fritz, „incendiul din septembrie de la Carfil Braşov, filială Romarm, n-a fost un accident”.

„SRI a confirmat ieri un sabotaj coordonat din Rusia. Doi dintre executanţi au fost prinşi în Germania, al treilea e căutat în Polonia. Rusia loveşte fix acolo unde România îşi construieşte apărarea. Şi nu e un caz izolat. Drone în spaţiul nostru aerian. Sabotaj în industria de apărare. Milioane de conturi false care repetă, în zeci de variante, «Rusia nu e duşmanul meu» şi care ne învrăjbesc unii împotriva altora. Iar tocmai autointitulaţii patrioţi şi suveranişti, îngrijoraţi cică de ingerinţele străine, au tăcut mâlc ani de zile când era vorba de războiul hibrid al Rusiei împotriva României”, subliniază liderul USR.

„Dacă AUR a aflat abia azi cine e agresorul, următorul pas e simplu: să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului. Asta dacă chiar ţin cu România”, mai comentează Dominic Fritz.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a unei reţele de sabotaj

AUR a reacţionat, marţi, după ce Serviciul Român de Informaţii a anunţat identificarea unei reţele de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, implicată, potrivit instituţiei, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Braşov, arătând că condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României, notează News.ro.

Potrivit AUR, asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, în apropierea CARFIL SA, filială a CN ROMARM, unde sunt fabricate şi drone militare. Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI a precizat că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

Editor : Liviu Cojan

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