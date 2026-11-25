Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis miercuri că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trebuie să-și dea demisia în urma adoptării moțiunii simple împotriva sa, amintind că PSD a cerut demisia fostei ministre a Mediului, Diana Buzoianu, când a fost adoptată o moțiune simplă împotriva ei.

„Rogobete, demis de parlament! Ce zice Grindeanu? «Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la anumite schimbări».

Ah, nu. Așa a spus în martie, despre Diana Buzoianu. Acum o să vină cu ceva nino-nino dând vina pe USR.

Moțiunea depusă de USR și PNL a trecut. Așteptăm demisia ministrului Sănătății, conform standardelor politice din PSD proclamate atunci când ministra USR a deranjat prea mult”, a scris Dominic Fritz miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

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Liderul USR a mai spus că „Dl Rogobete trebuie să plece de la minister și să își dedice timpul pasiunii de a face videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier”.

„Problemele din Sănătate sunt reale și afectează milioane de români. Alexandru Rogobete trebuie să răspundă pentru felul în care a tratat pacienții cu cancer, pentru miliardele de euro din PNRR puse în pericol sau pierdute pentru construcția de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale. E în fruntea Ministerului Sănătății din 2021, întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru în două rânduri. A avut și timp, și resurse.

Așa se întâmplă când guvernează un partid care e ocupat să protejeze privilegiile pentru rețeaua proprie în loc să livreze rezultate pentru români. Indiferent cât de mult încearcă să se umfle, PSD va fi istorie”, a mai afirmat Dominic Fritz.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, depusă de parlamentari PNL și USR, care îl acuză de gestionarea deficitară a sistemului sanitar, întârzieri la plata concediilor medicale și pierderea unor fonduri din PNRR pentru spitale.

Ministrul PSD a respins acuzațiile și a anunțat că nu demisionează, lansând noi atacuri la adresa USR și întrebând opoziția dacă „acum sunt bune voturile de la AUR”.

Social-democrații au votat împotriva moțiunii simple, UDMR s-a abținut, iar minoritățile au optat pentru „prezent, nu votez”.

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Editor : B.P.