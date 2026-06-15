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Fritz, după reacția lui Veștea la decizia USR de a nu-l susține: „Marele viteaz încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva”

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TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz. Sursa foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns premierului desemnat Adrian Veștea după criticile formulate de acesta la adresa deciziei USR de a nu-i acorda votul de învestitură. Liderul USR a susținut că formațiunea sa rămâne consecventă poziției adoptate după moțiunea de cenzură și l-a acuzat pe Veștea că încearcă să transfere responsabilitatea pentru lipsa unei majorități parlamentare. „Marele viteaz încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva”, a declarat Fritz.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că duminică dimineaţă a îmbrăcat-o pe fiica sa să meargă la o zi de naştere cu ea şi atunci, împreună cu toţi românii, a aflat despre premierul desemnat, uitându-se la declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan, pe social media. Despre Adrian Veştea, Fritz a spus că marele viteaz încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva, deşi nu s-a văzut încă premier, referitor la reacţia acestuia la decizia USR de a nu-l susţine la vot în Parlament.

„Observ cu un pic de amuzament că marele viteaz deja, înainte să devină premier, încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva. USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moţiunea de cenzură pe care PSD şi AUR, într-un mod iresponsabil, au votat-o împotriva acestui guvern şi am spus, dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD, un lucru perfect logic şi bineînţeles că rămânem acum consecvenţi cu această decizie. Nu ţine de orgolii, aşa cum zice domnul Veştea, ci ţine de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni şi, până la urmă este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că nu ne dorim ca PSD, oricând o dori, să facă majorităţi paralele cu AUR”, a spus preşedintele USR, Dominic Fritz, la Antena 3, despre desemnarea lui Adrian Veştea premier.

Fritz a recunoscut că nu a vorbit nici cu preşedintele Nicuşor Dan, înainte de anunţul privind desemnarea lui Veştea şi nici Adrian Veştea nu l-a contactat.

„Am aflat duminică dimineaţă, am îmbrăcat-o pe fiica mea să merg la o zi de naştere cu ea şi atunci, împreună cu toţi românii, duminică dimineaţă am aflat şi eu. N-am televizor acasă, am aflat uitându-mă la live-ul declaraţiei, pe social media", a spus Fritz despre momentul anunţului de la Palatul Cotroceni.

El a admis că a fost o surpriză anunţul preşedintelui. „Bineînţeles că a fost o surpriză pentru noi. Nu a fost o surpriză faptul că Eugen Tomac nu a strâns voturile necesare. Credem că ar fi fost spaţiu să ne reaşezăm la masă şi să vedem dacă nu se strânge o majoritate pentru un guvern majoritar, ce variante ar exista pentru un guvern minoritar, dar bineînţeles că trebuie să luăm act de faptul că domnul preşedinte a avut un alt plan”, a mai spus Dominic Fritz.

Editor : M.I.

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