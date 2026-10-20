Fritz: E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie şi bani în vânătoarea foştilor miniştri USR. Vom fi umbra lor

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a spus că formaţiunea pe care o conduce s-a ţinut de promisiune şi a votat împotriva „guvernului PSD şi a făcut spume Grindeanu”. În opinia sa, „PSD va investi incredibil de multă energie şi bani în vânătoarea foştilor miniştri USR”, „pentru a acoperi propria lipsă de soluţii”.

„Aşa cum am promis, USR a votat împotriva guvernului PSD şi a făcut spume Grindeanu. A trecut Guvernul, dar e important să ştiți că USR s-a ţinut de cuvânt, nu am votat această aberaţie. Ştiu că asta nu e o mare consolare pentru mulţi dintre voi care sunteţi revoltaţi şi îngrijoraţi de ce înseamnă un guvern PSD pentru ţară, pentru viaţa voastră”, a afirmat Dominic Fritz, într-un mesaj video postat pe Facebook, potrivit News.ro.

El a explicat că, de marţi, USR nu mai este la guvernare şi le-a mulţumit miniştrilor formaţiunii Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Irineu Darău, Oana Ţoiu, care şi-au încheiat mandatele, pentru „curajul de care au dat dovadă, pentru cum s-au luptat cu piloşii, cu corupţii, ca să livreze rezultate reale pentru români.”

„Şi vreau să vă promit că fix ăsta este spiritul şi sunt valorile cu care intrăm în opoziţie, cu capul sus, neobosiţi şi mai ales cu gândul la voi care ne susţineţi şi care v-aţi pus speranţele în USR. Dacă aţi văzut cât de agresiv a atacat Sorin Grindeanu USR-ul în declaraţia lui din Parlament, înţelegeţi cât de mult am deranjat de fapt. E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie şi bani în vânătoarea foştilor miniştri USR. Vor face asta pentru a acoperi propria lipsă de soluţii, în afară evident de soluţii pentru ai lor privilegiaţi şi cutiile de pantofi. Au promis marea cu sarea, dar ştiu şi eu că nu vor putea să se ţină de cuvânt, aşa că au nevoie de un ţap ispăşitor. Ne urăsc pentru că am arătat că se poate altfel”, a susţinut Fritz.

El a promis că reprezentanţii USR vor fi „umbra” celor de la guvernare.

„Îţi promit că vom fi umbra lor, le vom urmări fiecare mişcare, ce fac cu banii voştri, fiecare lege cu dedicaţie, fiecare numire, fiecare contract. Vom arăta cine blochează reformele, cine pune sinecuri şi cine pune din nou statul în slujba sistemului mafiot, în timp ce oamenii, voi, sunteţi sărăciţi. Şi, cel mai important, vom construi o mare mişcare politică, care să câştige următoarele alegeri peste tot în ţară. Pentru asta e nevoie şi de tine, de voi. NU le daţi PSD-iştilor satisfacţia să vă resemnaţi, haideţi să transformăm toată frustrarea despre tupeul şi corupţia lor în acţiune. Eu şi USR suntem pregătiţi de luptă, hai şi tu”, a conchis liderul USR.

Editor : M.B.