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Fritz, în așteptarea sentinței în procesul cu ANI: „Ce zi de coincidențe”

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Foto: Facebook/ Dominic Fritz
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Președintele USR. Dominic Fritz, a postat o fotografie cu el și colegii de partid, „în așteptarea sentinței” Înaltei Curți în procesul său cu Agenția Națională de Integritate, așteptată joi. Este o „zi de coincidențe”, remarcă el, în condițiile în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost pus tot joi sub acuzare pentru luare de mită.

„Ce zi de coincidențe. În așteptarea sentinței mele, cu colegii din USR. Orice se întâmplă, vă asigurăm: noi rămânem în picioare, nu ne lăsăm intimidați și ne vom lupta în continuare pentru un stat corect și funcțional în serviciul românilor”, a scris Fritz pe Facebook.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este aşteptată să ia o decizie, joi, în dosarul în care Dominic Fritz a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), prin care președintele USR și, în același timp, primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

Instanţa de la Timişoara a stabilit în 10 februarie că Dominic Fritz a fost în conflict de interese şi a dat câştig de cauză ANI, însă primarul a atacat cu recurs această hotărâre.

Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție care, inițial, a stabilit primul termen pentru pronunțare pe 5 iunie, amânat, între timp, pentru 18 iunie.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, a fost pus sub acuzare de DNA și plasat sub control judiciar pentru luare de mită. Suspiciunea DNA este că primarul general al Capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru Primăria Generală de la finalul anul trecut.

Ciucu a negat acuzațiile și a spus că va colabora cu anchetatorii.

„Cu privire la acuzația de luare de mită... Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar”, a transmis Ciucu. „Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a adăugat el.

Editor : M.B.

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