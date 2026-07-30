Președintele USR, Dominic Fritz, a spus la Digi24 că există posibilitatea ca legea salarizării, care a dus și la o grevă în sănătate, să nu treacă. Deși este un jalon important din PNRR, soarta țării nu depinde de această lege, a mai spus Fritz.

„La legea salarizării e un lucru foarte ușor de înțeles: această lege a salarizării are un impact, așa cum este acum draftul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei. Să zicem, 2 miliarde de euro o să ne coste creșterea salariilor în sectorul public, în baza acestei legi. Cum poți să spui că o să scadă salariile dacă în același timp avem o estimare de impact de 2 miliarde de euro? Mai degrabă v-aș întreba: chiar ne permite momentan să creștem salariile cu 2 miliarde de euro?”, a spus Fritz.

„Tocmai de aceea parcă retorica politică a PSD și realitatea aritmetică, legală nu se potrivesc deloc. Doar că într-adevăr au o mașinărie de propagandă enormă cu care reușesc cumva să impună acest narativ și tocmai de aceea e foarte, foarte important ca în aceste zile toți oamenii de bună credință să nu tacă”, a spus el, amintind de declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan, potrivit căruia greva din sănătate se bazează pe „minciună și dezinformare”.

„Eu cred că în cazul legii salarizării, la un moment dat va trebui să și constatăm că nu va trece. Dacă rămâne singurul jalon PNRR care nu trece, eu cred că este ceva de digerat pentru România.

Și eu cred că trebuie să treacă. Vă spun sincer, și eu am mai multe dubii, nu este o lege perfectă, dimpotrivă. Sunt multe lucruri cu care și eu am niște dureri de burtă. De exemplu, faptul că avem o singură grilă pentru administrația locală, adică aceleași salarii, indiferent de... nu neapărat de dimensiunea localității, ci de puterea de cumpărare, de piața de muncă, de salariile locale. Deci sunt mai multe lucruri care nu îmi plac, dar încă o dată, totuși, cred că trebuie să atragem acești bani”, a explicat președintele USR.

„Tot ce spun este: dacă nu trece, nu este un capăt de țară. Unele lucruri nu ies, mai ales că am avut timp peste 3 ani de zile. PSD, în primul rând, a avut timp 3 ani de zile, să facă această lege. N-au reușit. Acuma s-a votat și până la capăt vom supraviețui și fără această lege. Într-adevăr, e bine că acum au trecut totuși câteva din celelalte jaloane și sper, bineînțeles, să treacă și o variantă constituțională a legii ANI.

Eu sunt realist. Soarta țării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru aceasta”, a adăugat el.

Editor : M.B.