Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”

USR ar trebui să primească o pondere de 20% din numirile politice, a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz, menţionând că acest procentaj nu este respectat în prezent. El le cere partidelor de coaliție să respecte protocolul.

„Avem un protocol de coaliţie în care este foarte clar prevăzut că ponderea fiecărui partid se reflectă şi în numirile politice, la orice nivel. Asta se referă la secretari de stat, la prefecţi, la subprefecţi, la agenţii unde preşedinţii sunt numiţi politic. Şi, după această pondere, USR are 20%, care în prezent nu este atinsă”, a declarat Dominic Fritz marți, la RFI, potrivit Agerpres.

Liderul USR a completat că există o „anumită durere” a celor care au ocupat aceste poziţii până în prezent şi trebuie să cedeze 20% din posturi unui nou partener de guvernare.

„E normal că există această durere, dar o să treacă peste. Este un proces mai greu, mai ales la PSD, care trebuie - statistic vorbind - să renunţe la cele mai multe din poziţiile obţinute în Guvernul Ciolacu. Dar şi PSD trebuie să înţeleagă că acum Guvernul are o altă aritmetică. Totuşi, nu poţi să faci reformă, nu poţi să transmiţi clar că s-a schimbat ceva la nivelul guvernării dacă nu se schimbă şi unii oameni. Şi, de aceea, USR va insista în continuare să punem oameni competenţi şi bine pregătiţi pe anumite posturi”, a transmis Fritz.

„Acum a venit un partener nou”

Conform acestuia, negocierile dintre partide nu vizează ponderea de 20%, care „trebuie respectată”. Discuţiile se referă la agenţii sau la judeţele unde ar urma să fie numiţi noi prefecţi.

„Astea sunt, până la urmă, negocieri normale, care sunt duse în fiecare coaliţie. Suntem în situaţia specială în care ceilalţi trei parteneri deja au împărţit, să zicem, în fostul Guvern toate aceste responsabilităţi, iar acum a venit un partener nou şi, de aceea, această discuţie nu este întotdeauna uşoară. Dar nu este ceva de care ar trebui să conving partenerii de coaliţie că responsabilităţile în acest Guvern se distribuie conform ponderii politice”, a explicat Dominic Fritz.

Editor : B.P.