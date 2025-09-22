Fritz: „Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă”. Scenariul șefului USR

Dominic Fritz a declarat că nu întâmplător a ales-o AUR pe Diana Buzoianu să depună o moțiune simplă împotriva ei. Ministra Mediului este „o dublă amenințare pentru extremiști”, în timp ce partidul condus de George Simion „nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului”.

„Să nu ne facem iluzii: nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști. În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului”, a scris Dominic Fritz, luni pe Facebook.

El a mai spus că „Diana Buzoianu arată că se poate”.

„Se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile națiunii și, da, își ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri și munți, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieți deștepți fără pic de respect pentru comorile naturale ale României. Normal că patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora”, a completat liderul USR.

Fritz atrage atenția că „cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”.

„Să fiți foarte atenți la cine o susține și cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”, a conchis Dominic Fritz.

Camera Deputaților dezbate, în plenul de luni, moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu. Votul va fi dat în plenul de miercuri, de la ora 11.30.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă la Camera Deputaților de AUR împotriva ministrei Mediului, chiar dacă fac parte din aceeași Coaliție, pe motiv că este rău intenționată, fie „dovedește că este incompetentă”. Social-democratul o acuză pe Diana Buzoianu că blochează construirea mai multor hidrocentrale.

