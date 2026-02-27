Live TV

Fritz o apără pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului, de atacurile PSD: „Nu ascultă comenzi politice”

roxana rizoiu
Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Sursă foto: USR / Facebook

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că propunerea partidului pentru funcţia de Avocat al Poporului, Roxana Rizoiu, este o persoană „extrem de calificată”, care „nu ascultă comenzi politice”. Afirmația sa vine ca răspuns la criticile primite din partea PSD, care a atacat propunerea pe motiv că Roxana Rizoiu primește pensie specială.

Dominic Fritz a precizat că USR a dat ceva în schimb PSD, şi anume a votat propunerea social-democraţilor pentru Curtea Constituţională a României.

„Iarăşi este un joc al răzgândirii. PSD şi-a asumat că va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului, la fel cum noi ne-am asumat să votăm, de exemplu, propunerea PSD la Curtea Constituţională fără să comentăm, deşi cu siguranţă am fi avut şi noi nişte întrebări. Şi cred că ţine de seriozitatea PSD să se ţină de această promisiune şi asumare pentru care deja au primit ceva în schimb”, a declarat președibtele USR vineri, la Sibiu.

El a mai spus că propunerea USR este o persoană „extrem de calificată”, care „nu ascultă comenzi politice”.

„Doamna Rizoiu este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România, la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea iarăşi există un anumit scepticism faţă de ea din partea unora, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice. Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariul. Şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de pe de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu, şi la viitorul Avocat al Poporului, la toată lumea”, a mai spus Fritz.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială.

„Eu le-am spus și am spus și public acest lucru, că nu vom vota dacă se va păstra această propunere. Dacă vor veni cu o altă propunere care nu are pensie specială, așa cum are doamna Rizoiu, sau dacă doamna Rizoiu renunță, nu avem o problemă”, a declarat Sorin Grindeanu, referitor la susținerea PSD pentru propunerea USR la Avocatul Poporului.

Radu Miruță, ministrul Apărării (USR), a fost primul care i-a dat replica lui Grindeanu, spunând că nu toți oamenii „care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi”.

„Nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi”, a spus Radu Miruță.

„Noi spunem foarte clar. Suntem împotriva ideii de pensionare specială, dar asta nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi. Să schimbăm legea”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

