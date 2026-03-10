Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, luni seară la Digi24, că PSD vrea „ori totul ori nimic” în privinţa pachetului de ajutoare sociale. El subliniază că social-democraţii doresc ca toate propunerile lor să fie finanţate integral, fără a preciza însă sursa banilor.

Fritz susţine că şi-ar dori „o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare” privind măsurile pe care PSD le-a luat în trecut, măsuri care îi afectează acum exact pe cei pe care social-democraţii pretind că îi sprijină.

„PSD a venit cu această propunere a unui pachet social care costă în jur de 3 miliarde de lei şi vor ori totul ori nimic, adică în întregime vor să fie finanţat acest pachet fără însă neapărat să spună de unde să vină aceşti bani. Iar poziţia noastră, a USR-ului, este clar că dacă am fi avut o politică mai responsabilă, poate nu ar fi nevoie acum de aceste ajutoare sociale, pentru că adevărul este dacă înainte de alegeri arunci bani pe caiet, bani pe care nu îi ai, atunci e clar că preţurile cresc, oamenii trebuie să cheltuiască mai mulţi bani, mai puţini bani rămân în buzunar şi apoi iarăşi trebuie să vii cu nişte măsuri sociale cu care să compensezi lipsa banilor din buzunar. Dar poate ar fi trebuit să se gândească atunci când au umflat, de exemplu, Fondul de Rezervă al Guvernului unde domnul Ciolacu din pix a dat 60 de miliarde de lei, împărţit la cine a vrut el, şi mi-aş dori uneori o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare şi apăsată, mai ales pentru că cei care suferă primii când cresc preţurile aşa sunt fix oamenii pe care PSD pretinde să-i protejeze, adică cei cu venituri mici”, a declarat Dominic Fritz, luni seară, la Digi 24.

Liderul USR a mai spus că se teme de consecinţele războiului din Orientul Mijlociu, având în vedere impactul acestuia asupra economiei globale. El a atras atenţia că, în acest context, România nu are nevoie de o criză politică.

„Cred că toată lumea, inclusiv cei uşor mai cinici, trebuie să se întrebe dacă este momentul pentru a declanşa o criză politică acum şi dacă este momentul de a pune interesul unui partid deasupra interesului colectiv şi interesului ţării. Şi asta este, de fapt, îngrijorarea reală: că acum, deasupra acestei crize economice care parţial a fost declanşată de acest război — dar să nu uităm că inflaţia istorică şi inflaţia cea mai mare din Europa o avem pentru că am avut un guvern care a crescut deficitul la nişte cote absolut iresponsabile — oamenii de rând plătesc nota de plată. Tocmai de aceea avem nevoie de o politică responsabilă, care să nu crească deficitul şi, da, care să transmită cetăţenilor că există un plan şi există o responsabilitate şi nu încearcă cineva acum să răstoarne masa doar ca propriii privilegiaţi din propriul partid să profite”, a mai spus Fritz.

În privinţa bugetului de stat, Fritz a anunţat că USR va vota legea atunci când aceasta va fi pusă la vot în Parlament, subliniind că nu poate garanta acelaşi lucru despre PSD.

„Eu pot să vă spun că USR este responsabil şi votează bugetul în momentul în care este pus la vot. Dacă toţi partenerii în această coaliţie au acest sens al responsabilităţii, nu pot să vă spun… vedem acum duminică ce va decide PSD, aşa am înţeles că se vor decide după încă o consultare, că au devenit partidul consultărilor şi al răzgândirii. Nu pot să garantez”, a conchis Dominic Fritz.

Editor : Ana Petrescu