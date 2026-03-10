Live TV

Exclusiv Fritz: PSD vrea să finanțeze tot pachetul social, dar fără să spună de unde vin banii

Data publicării:
dominic fritz
Dominic Fritz. Captură foto Digi24

Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, luni seară la Digi24, că PSD vrea „ori totul ori nimic” în privinţa pachetului de ajutoare sociale. El subliniază că social-democraţii doresc ca toate propunerile lor să fie finanţate integral, fără a preciza însă sursa banilor.

Fritz susţine că şi-ar dori „o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare” privind măsurile pe care PSD le-a luat în trecut, măsuri care îi afectează acum exact pe cei pe care social-democraţii pretind că îi sprijină.

„PSD a venit cu această propunere a unui pachet social care costă în jur de 3 miliarde de lei şi vor ori totul ori nimic, adică în întregime vor să fie finanţat acest pachet fără însă neapărat să spună de unde să vină aceşti bani.

Iar poziţia noastră, a USR-ului, este clar că dacă am fi avut o politică mai responsabilă, poate nu ar fi nevoie acum de aceste ajutoare sociale, pentru că adevărul este dacă înainte de alegeri arunci bani pe caiet, bani pe care nu îi ai, atunci e clar că preţurile cresc, oamenii trebuie să cheltuiască mai mulţi bani, mai puţini bani rămân în buzunar şi apoi iarăşi trebuie să vii cu nişte măsuri sociale cu care să compensezi lipsa banilor din buzunar.

Dar poate ar fi trebuit să se gândească atunci când au umflat, de exemplu, Fondul de Rezervă al Guvernului unde domnul Ciolacu din pix a dat 60 de miliarde de lei, împărţit la cine a vrut el, şi mi-aş dori uneori o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare şi apăsată, mai ales pentru că cei care suferă primii când cresc preţurile aşa sunt fix oamenii pe care PSD pretinde să-i protejeze, adică cei cu venituri mici”, a declarat Dominic Fritz, luni seară, la Digi 24.

Citește și: Fritz: PSD și AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului. USR va lupta pentru un profesionist și independent

Liderul USR a mai spus că se teme de consecinţele războiului din Orientul Mijlociu, având în vedere impactul acestuia asupra economiei globale. El a atras atenţia că, în acest context, România nu are nevoie de o criză politică.

„Cred că toată lumea, inclusiv cei uşor mai cinici, trebuie să se întrebe dacă este momentul pentru a declanşa o criză politică acum şi dacă este momentul de a pune interesul unui partid deasupra interesului colectiv şi interesului ţării.

Şi asta este, de fapt, îngrijorarea reală: că acum, deasupra acestei crize economice care parţial a fost declanşată de acest război — dar să nu uităm că inflaţia istorică şi inflaţia cea mai mare din Europa o avem pentru că am avut un guvern care a crescut deficitul la nişte cote absolut iresponsabile — oamenii de rând plătesc nota de plată.

Tocmai de aceea avem nevoie de o politică responsabilă, care să nu crească deficitul şi, da, care să transmită cetăţenilor că există un plan şi există o responsabilitate şi nu încearcă cineva acum să răstoarne masa doar ca propriii privilegiaţi din propriul partid să profite”, a mai spus Fritz.

Citește și: Fritz: Premierul Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului”. Ce spune despre o posibilă ieșire de la guvernare

În privinţa bugetului de stat, Fritz a anunţat că USR va vota legea atunci când aceasta va fi pusă la vot în Parlament, subliniind că nu poate garanta acelaşi lucru despre PSD.

„Eu pot să vă spun că USR este responsabil şi votează bugetul în momentul în care este pus la vot. Dacă toţi partenerii în această coaliţie au acest sens al responsabilităţii, nu pot să vă spun… vedem acum duminică ce va decide PSD, aşa am înţeles că se vor decide după încă o consultare, că au devenit partidul consultărilor şi al răzgândirii. Nu pot să garantez”, a conchis Dominic Fritz.

Citește și: Dominic Fritz critică intervenția PSD în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
potra georgescu
1
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
petrolier în ocean
2
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
camera deputatilor in sedinta
3
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
donald trumo
4
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
erdogan
5
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani lei portofel_shutterstock_662110411
Dominic Fritz: Sunt sceptic că toți antreprenorii pot suporta majorarea salariului minim
dominic fritz face declaratii
Fritz: Premierul Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului”. Ce spune despre o posibilă ieșire de la guvernare
Dominic Fritz.
Dominic Fritz critică intervenția PSD în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Fritz: PSD și AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului. USR va lupta pentru un profesionist și independent
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Trump: Nu voi permite unui...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță o „analiză aprofundată” după repatrierea...
vladimir putin si donald trump
Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea...
Ultimele știri
O țară vecină cu Rusia vrea să „contribuie” la extinderea umbrelei nucleare franceze în Europa
Mexicul cere SUA să oprească traficul ilegal de arme către cartelurile de droguri
Când ar putea fi inaugurați primii kilometri din lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului
Adevărul
Ucraina intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Zelenski a trimis experți în drone pentru a proteja...
Playtech
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană...
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...