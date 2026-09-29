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Fritz, replică pentru Grindeanu, după amenințarea cu plângerea penală. „Am venit în România în autocar, nu în avionul Nordis”

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dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz alături de Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, într-un mesaj publicat marți seară, că „e bosumflat Grindeanu și vrea să-mi facă plângere penală pentru întrebările pe care i le-am pus despre discuția lui înainte de moțiune cu Ambasadoarea Kimberly Guilfoyle”. „Grindeanu îmi mai reproșează că sunt «venit de câțiva ani» în România. E adevărat, dar am venit atunci în autocar, nu în avionul Nordis”, arată replica lui Fritz, după ce Sorin Grindeanu l-a atacat pe edilul de la Timișoara. 

„E bosumflat Grindeanu și vrea să-mi facă plângere penală pentru întrebările pe care i le-am pus despre discuția lui înainte de moțiune cu Ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, la restaurantul Isoletta (salata de homar: 245 lei). Cică «se depășește o limită» și pun în pericol Parteneriatul Strategic cu SUA.  

Noroc că Parteneriatul Strategic e mai puternic decât nervii lui Grindeanu.  

Parteneriatul Strategic nu e proprietatea PSD și nu e fusta după care vă puteți ascunde de întrebările pe care le au foarte mulți români. E un parteneriat între două state care se respectă reciproc și care interacționează la vedere.  

Întrebările pentru un lider politic din România rămân întrebări pentru un lider politic din România, oricâte mese ar lua la Isoletta. Iar dată fiind slăbiciunea lui Sorin Grindeanu și a altor pesediști pentru zboruri de lux plătite din surse îndoielnice, degeaba se plânge când e întrebat despre posibile favoruri la care ar spera.  

Grindeanu îmi mai reproșează că sunt «venit de câțiva ani» în România. E adevărat, dar am venit atunci în autocar, nu în avionul Nordis. Poate de aceea îmi amintesc bine, așa proaspăt cum sunt, despre relația PSD cu America: PSD a gonit Exxon din Marea Neagră, în timp ce plătea lobby pentru acces la petreceri, nu la întâlniri oficiale.  

O știu toți românii, la fel cum toți au văzut ceasurile de lux și bolizii din parcare la orice eveniment PSD. E clar pentru toată lumea în al cărui interes lucrați, indiferent câte plângeri faceți”, arată mesajul lui Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu, a declarat, luni seară, că îi va face „o plângere” liderului USR, Dominic Fritz, după ce acesta din urmă a dat de înțeles că președintele PSD ar fi putut obține șpagă de la partea americană, ca urmare a întâlnirii cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, pe 31 martie, la București. 

Editor : Alexandru Costea

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