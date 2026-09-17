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Fritz respinge speculațiile că el i-a zis președintelui „România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Cine a sugerat acuzația

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Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, joi seară, că nu este el cel care i-a spus preşedintelui Nicuşor Dan la consultări „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. „Este o minciună sfruntată”, afirmă preşedintele USR.

„Resping categoric speculaţiile apărute în presă că eu aş fi cel care i-ar fi spus preşedintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată şi solicit redacţiilor care o propagă s-o retragă. Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, singurul motiv pentru care se implică în politică este pasiunea pentru România, care s-a născut la Timişoara.

„Singurul motiv pentru care sunt preşedinte de partid este pentru că cred că împreună suntem mai puternici în lupta pentru o Românie mai demnă, mai corectă şi mai prosperă. M-am obişnuit ca patriotismul meu să fie constant atacat şi pus la îndoială, fiind cineva care nu s-a născut aici. Sunt conştient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea faţă de această ţară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toţi cei care mă judecă după realizările şi faptele mele”, a adăugat Dominic Fritz.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seaăr, la România TV: „Apropo, cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte”.

În declaraţia de presă în care a anunţat nimele premierului desemnat, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a văzut la partide „multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional”.

”Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii, şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă, pentru că meseria noastră şi faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reuşim să negociem problemele sau în fine aspiraţiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din ţara noastră”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : B.E.

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