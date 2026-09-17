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Fritz: USR este alături de Mureşan pentru a construi o majoritate. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale

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dominic fritz inquam octav ganea
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photo / Octav Ganea
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Din articol
„Nu va fi uşor să găsim o majoritate” „Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă, joi seară, că Siegfried Mureşan este premierul de care România are nevoie, iar USR va fi alături de el pentru a găsi susţinere parlamentară pentru învestire. „Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar şi împotriva intereselor speciale”, avertizează Fritz.

„Siegfried Mureşan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui”, anunţă, joi seară, preşedintele USR, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Fritz afirmă că ”cetăţenii sunt obosiţi şi revoltaţi de incapacitatea statului de a livra o viaţă mai bună”.

„Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar şi împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor şi mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupţia”, a adăugat liderul USR.

„Nu va fi uşor să găsim o majoritate”

Potrivit acestuia nu va fi uşor să se constituie o majoritate în Parlament.

„Nu va fi uşor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiţi să găsim puncte de compromis, chiar şi cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, a mai transmis preşedintele USR.

Potrivit acestuia, dacă învestirea Guvernului Mureşan va eşua este timpul alegerilor anticipate.

„Dacă nu vom reuşi, dacă cei care au declanşat această criză nu-şi vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetăţeni”, a mai declarat Dominic Fritz.

„Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă.

La scurt timp, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România are nevoie de guvern funcţional, fiind necesare mai multe decizii.

„Am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional”, a afirmat preşedintele.

„Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”, a mai transmis şeful statului, adăugând că, indiferent cum se va ieşi din criză ”România va rămâne pe traseul pro-occidental”.

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Editor : Liviu Cojan

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