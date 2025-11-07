Live TV

Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e adevărata lor față: corupție mascată în discurs moralizator”

Data publicării:
sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Atacuri din PSD la Bolojan

Președintele organizației județene a PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a criticat aspru congresul PSD de vineri după-amiază, în care social-democrații au lansat mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, liberalul a acuzat PSD de „trădare a interesului public” și a spus că e „un partid în plină dezintegrare morală și politică”.

„Congresul PSD de astăzi a fost o demonstrație de goliciune politică. Un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile, în care partidul care pretinde că salvează România nu a reușit nici măcar să-și salveze credibilitatea. Între a fi un partid responsabil sau o echipă de zgomote, PSD a ales calea din urmă, aceea a iresponsabilității, a trădării interesului public și a disprețului față de bun-simțul civic. De mult nu s-a mai văzut o asemenea butaforie politică”, a scris Muraru, pe Facebook. 

El invocă situația senatorului PSD Marius Isăilă, reținut azi de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

„În timp ce Sorin Grindeanu poza în salvator, iar PSD își juca rolul de ancoră a onestității, un fost senator al aceluiași partid era ridicat de procurori pentru că ar fi promis un milion de euro în schimbul influenței asupra ministrului Apărării. Aceasta este adevărata față a PSD, prin dublul limbaj și corupție mascată în discurs moralizator”, a mai scris liberalul.

Muraru spune că congresul a fost o „farsă” și că PSD este „un partid care de dezintegrează”. 

„Iar când până și Liviu Dragnea, fostul deținut și autorul moral al OUG 13, spune că acest congres este o farsă, atunci e limpede că PSD a devenit un partid retrograd, nefrecventabil, lipsit de viziune și de orice perspectivă de modernizare. Astăzi, PSD nu mai este un partid în transformare, ci unul în plină dezintegrare morală și politică”, conchide acesta. 

În cadrul congresului de la PSD, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, fără a-i rosti numele. El a făcut referire la o „șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”.

„Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”, a spus Grindeanu.

Un alt atac a venit din partea liderului PSD de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care a amenințat cu ieșirea de la guvernare. 

„Astăzi, același premier vorbește despre dezmățul bugetar pe care l-ar fi făcut PSD. Disponibilizările pe care vrea să le facă nu înseamnă nici măcar un sfert din suma primită de el de la Guvernul României. De câte ori vine dreapta la guvernare ni se spune că PSD nu a guvernat bine.

Eu cred că PSD va trebui să decidă: Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare. Cine să vină la guvernare? Bărbații falnici care dau fuga la SPP când îi amenință cineva pe Facebook? Păi, dacă mâine te cheamă la război, îl iei și pe al lui Pahonțu cu tine?”, a spus ea.

Citește și: REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism”

Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
