George Simion a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că nu consideră că declarațiile șefei AfD, Alice Weidel, care a spus că tot mai mulți imigranți din România „jefuiesc sistemul social” din Germania, au fost jignitoare. Liderul AUR consideră că politicienii AfD nu au de ce să prezinte scuze, subliniind că au existat „nuanțe” în declarații.

George Simion a fost întrebat la Digi24 Alice Weidel, lidera formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), i-a jignit pe români atunci când a spus că imigranții care vin din România jefuiesc sistemul social german, având acces la alocații pentru copii, ajutor de bază și asistență medicală.

„Știu declarația, nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. Mare parte din presa românească se simte jignită, dar presa românească de multe ori este mai sensibilă. Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează și AfD, pentru că încurajează munca cinstită și majoritatea românilor din Germania sunt muncitori și își plătesc taxele”, a răspuns liderul AUR.

Acesta a declarat că „la Magdeburg există o situație specială, cu oameni care vin special în Germania ca să trăiască pe ajutoare sociale.”

„E un lucru pe care eu nu îl încurajez. Nici în România, nici în Germania, nici în Italia. Există nuanțe și dacă dumneavoastră veți face emisiune duminică sau colegii dumneavoastră când vor veni parlamentarii AfD pentru lansarea grupului de prietenie România-Germania... Noi vom lansa grupuri de prietenie în cadrul partidului nostru cu toate statele lumii. Pentru început, vor fi 55-60 de grupuri de prietenie la acest sfârșit de săptămână și vine reprezentantul din Bundestag al Grupului de prietenie România-Germania”, a afirmat George Simion.

Întrebat dacă politicienii AfD invitați de AUR vor prezenta scuze pentru afirmațiile legate de imigranții români, Simion a subliniat că nu au motive. „Eu nu știu dacă o să vină să-și ceară scuze și nu știu dacă au, de ce. În opinia mea, pot să dialogheze cu dumneavoastră”, a spus liderul partidului. „Românii cinstiți s-au săturat de ajutoare sociale, de profitorii de sistemul de ajutor social. E vorba de cazul de la Magdeburg și eu consider că românii care muncesc cinstit acolo s-au săturat de fel de fel de profitori și de migrație ilegală care căpușează sistemul social. Genul acesta de oameni care profită de statul social nu cred că ar trebui încurajați”, a mai afirmat Simion.

„Și Nicușor Dan ar considera că noi ar trebui să ne cerem scuze, dar nu avem niciun motiv să ne cerem scuze. Cel puțin eu nu mi-aș cere scuze dacă aș fi în locul lor și aș veni să discut de la egal la egal cu dumneavoastră. L-am auzit pe Nicușor Dan perorând despre cum trebuie să aducem noi trupe americane în România. Cu siguranță, dacă eu eram președintele țării și nu Nicușor Dan, la fel ca în cazul Poloniei, unde președintele este Karol Nawrocki, am fi avut trupe permanente în România”, a mai spus George Simion.

Cu referire la staționarea trupelor americane pe teritoriul României, Simion consideră că este necesară, dar, că nu este de acord într-o privință cu Nicușor Dan, aceea că „noi ar trebui să îngenunchem și să punem America pe primul loc. Eu nu am zis niciodată că voi pune America pe primul loc. Eu am zis mereu că pun România pe primul loc și interesele României.”

Editor : Ș.R.