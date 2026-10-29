Gabriel-Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost numit secretar general al Guvernului

Gabriel-Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţoe şi Justiţie, a fost numit secretar general al Guvernului, printr-o decizie a premierului Luca Niculescu. Decizia intră în vigoare la 2 noiembrie.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia premierului Luca Nicuescu, publicată, joi seară, în Monitorul Oficial.

Gabriel-Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi soţul unei deputate PSD, Gabriela Corina Ene.

Deputat USR: Dacă Ene îşi păstrează statutul de magistrat, numirea este ilegală

Numirea este criticată de deputatul USR Alexandru Dimitriu: „Lia a sunat şi a capturat şi Guvernul! Şi-a pus omul baron la SGG! (...) Ene vine de la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi, adică exact din locul unde se judecă actele Guvernului. Aceeaşi Înaltă Curte a ţinut suspendate, la cererea PSD, 11 hotărâri ale guvernării trecute. Acum nu mai e nevoie de procese, pentru că omul instanţei stă direct în Guvern”.

Dimitriu susţine că, dacă Ene îşi păstrează statutul de magistrat, numirea este ilegală: „Curtea Constituţională a interzis de mult judecătorilor şi procurorilor funcţiile din Executiv, iar Legea 303/2022 le interzice şi magistraţilor-asistenţilor orice altă funcţie publică”.

„Liviu Dragnea s-a chinuit ani de zile să pună mâna pe justiţie. Urmaşii lui au aflat că e mult mai simplu invers: o laşi pe justiţie să pună mâna pe Guvern”, acuză Dimitriu.

Editor : A.C.