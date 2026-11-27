Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat, vineri, la Digi24, că Sorin Grindeanu „minte”, după ce liderul PSD a spus că actualul Guvern a preluat de la fostul premier Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neachitate în valoare de aproape 50 de miliarde de lei, iar acest lucru „scrie negru pe alb” în raportul prezentat de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Domnul Grindeanu confundă lucrurile și clamează drept datorii structurale de ani de zile, ca și cum sunt obligații ale Guvernului Bolojan”, mai arată aceasta.

„Domnul Grindeanu minte, așa cum ne-a obișnuit. Raportul Ministerului Finanțelor a spus foarte clar că s-au luat măsurile necesare, că deficitul bugetar este în țintă, că pur și simplu aceste măsuri au fost necesare ca să evităm riscurile la care am fi fost supuși după deficitul pe care l-a lăsat Guvernul Ciolacu, și anume riscul suspendării fondurilor europene, riscul de neplată a obligațiilor și retrogradarea ratingului de țară, un risc major care ar fi dus la imposibilitatea de finanțare pentru România.

Domnul Grindeanu confundă lucrurile și clamează drept datorii structurale de ani de zile, ca și cum sunt obligații ale Guvernului Bolojan. Păi, ați văzut în raportul Ministerului Finanțelor cum toți indicatorii au fost îmbunătățiți în urma Guvernului Bolojan, cum din nou se adeverește faptul că măsurile au fost necesare, urgente și în urma a ceea ce a lăsat PSD.

Astăzi au trecut o ordonanță de urgență în Guvern, prin care, din nou dau drumul la angajări în companii de stat, din nou dau drumul la creșteri salariale în companii de stat. Tocmai aceste datorii structurale ne-au adus aici. Nu poți să pui în spatele Guvernului care timp de un an a redus cheltuieli de personal, cheltuieli structurale pe care ei le cresc de ani de zile.

Ministerul Finanțelor a spus că au fost ameliorate și situația a fost ameliorată, că au fost necesare, că a fost un succes. Suntem la jumătatea drumului și drumul trebuie continuat. Iar Ministerul Finanțelor a confirmat reușita Guvernului Bolojan în a ține deficitul sub control”, arată Gabriela Horga.

Aceasta mai spune că „în ceea ce privește datoriile către magistrați”, PSD a făcut un amendament în Parlament care a dus la litigiile cu magistrații, pentru care astăzi Guvernul plătește 1% din PIB pe zi.

„Iar acele datorii către magistrați sunt tot datorii structurale, de 15 miliarde de lei, care au apărut în urma unor hotărâri a instanțelor, pentru că legea salarizării unitare, cea veche, nu a fost bună, și acum nu a fost adoptată una nouă”, a mai declarat senatoarea PNL.

Deficitul bugetar al României a ajuns la 3,92% din PIB după primele zece luni din 2026, față de 5,6% în perioada similară din 2025, a anunțat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Deficitul este cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut, iar oficialul susține că evoluția permite încadrarea în ținta anuală de 6,2% din PIB, deși persistă mai multe riscuri.

Editor : Alexandru Costea