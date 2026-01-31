Gabriel Mutu a demisionat din funcția de președinte al PSD Sector 6: „Las în urmă o organizaţie matură, funcţională”

Gabriel Mutu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al PSD Sector 6, susținând că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus şi încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi voi continua să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă", a transmis Gabriel Mutu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În finalul postării, Gabriel Mutu a precizat că PSD Sector 6 rămâne o echipă puternică şi a subliniat că rămân esenţiale continuitatea proiectelor şi stabilitatea organizaţiei.

Anunțul vine în contextul unui val de demisii în PSD București. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei pleacă acasă după ce Daniel Băluță nu a reușit să câștige fotoliul de primar general. Social-democrații vor numi noile conduceri duminică, într-o ședință a liderilor la Vila Lac.

