Gabriela Firea, atac la consilierii generali PSD. Ce acuzaţii le aduce

Şedinţă cu scântei în consiliul general al Capitalei. Gabriela Firea a avut o reacţie extrem de nervoasă la adresa aleşilor generali pe care îi acuză că nu votează proiectele de pe ordinea de zi. Edilul a luat la ţintă inclusiv consilierii PSD despre care spune că, la ordinele partidului, nu o mai sprijină, ba chiar fac front comun cu opoziţia. Nu a scăpat de tirul său nici Daniel Florea, primarul sectorului 5, cel care a cerut excluderea Gabrielei Firea din PSD şi care săptămâna trecută a dat afară din partid patru consilieri generali, ceea ce a făcut ca social-democraţii să piardă orice fel de majoritate în consiliu.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

“Nu mi se pare un mod profesionist de a lucra în Consiliul General. Deci nu ați fost de acord data trecută să achităm gazele și factura era urgentă. Nu v-a durut sufletul că ar posiibil ca bucureştenii să rămână fără apă și căldură și fără subvenția la transport plătită. Nu văd nicio îngrijorare nici la noii noștri colegi care votează cu grupul USR, care au stat cocoțați lângă mine aici în stânga. Nu văd nicio îngrijorare, nicio emoție pe chip. Niciun mușchi mișcat pe față. Chiar mi se pare incredibil ce se întâmplă, dar mă rog, o luăm ca atare și viața, dacă suntem sănătoși, e mai lungă decât își doresc unii. Eu nu am altceva de făcut decât să îmi fac datoria de primar general. V-am spus și la început, nu s-a tăiat de la niciun capitol, nu avem în minus niciun cent, niciun leu, niciun ron , spuneți ce vreți în română, în engleză în frangleză”, a spus Gabriela Firea.

“Este vina mea, domnule consilier general Iliescu, că știți că va respect, că domnul primar de la sectorul 5 a sunat și a interzis colegilor mei să se ocupe de soarta familiei sinistrate în urma incediului din sectorul 5? E vina mea? E vina consiliului general? E vina dvs.? E vina celor care vor și își doresc în București piste de biciliști? Nu!”, a continuat ea.

“Nu trebuie să tăiem de nicăieri. Putem să ajutăm, dar ni s-a spus că intrăm peste atribuțiile lor și domnul primar de la sectorul 5 cu niște colegi de-ai mei care au stat aici în frunte 2 ani de zile și am tăcut din gură. Am spus să nu mai punem gaz pe foc, să nu mai târâm toată administrația din București într-un bâlci politic. Dar acum când în fața mea eu trebuie să înghit aceste lucruri trebuie să vi le spun, trebuie să le știți.

Una-i una, alta-i alta. Fiecare are o carieră politică, am înțeles. Fiecare vrea pe listele de europarlamentare, toată lumea se pregătește de campania internă pentru alegerile locale care vor fi peste 2 ani, dar până la urmă haideți să ne încheiem mandatul. Dacă intrăm toți în cursă ce facem? A intrat și colegul de aici, a intrat și domnul de la 5, mai intră care mai intră și unde ajungem? Dacă vrem toți să fim candidați 2 ani de zile. În primul rând să ne facem... Mai intră și o doamnă care vrea consul și tot așa și noi am sprijinit-o și ea e supărată și deci asta e realitatea, hai să o spunem. Pentru că se negociază postul din consiliul general cu funcții, dregătorii”, a mai spus Gabriela Firea.

