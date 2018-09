Gabriela Firea: Episodul „10 august” a fost pus la cale de Carmen Dan

Gabriela Firea a explicat care sunt motivele pentru care a propus demisia ministrului de Interne Carmen Dan, la ședința CExN PSD. Primarul Capitalei spune că a transmis un mesaj al comisarului european Corina Crețu, care a spus că membrii CE și-au exprimat îngrijorarea legată de ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august.

„Eu am luat cuvântul şi le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu doamna comisar Corina Creţu, care mi-a relatat o discuţie cu preşedintele CE, Junker, şi cu comisarii europeni, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia politică din România, că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august nu este apreciat de celelalte state europene. Intervenţia jandarmilor a fost corectă până la un punct, adică apărarea sediului Guvernului, nu au fost de acord că manifestanţi care nu au fost violenţi au suportat gazele lacrimogene care s-au dat în piaţă, au spus că erau de ajuns alte măsuri mai blânde, adică extragerea protestatarilor violenţi. Doamna comisar mi-a dat voie să transmit în CEx aceste îngrijorări şi faptul că e posibil ca în 18 septembrie, când Junker va lua cuvântul, să facă referire la protestele din 10 august. Nu este o situaţie confortabilă pentru ţara noastră, nu e uşor să vedem cum se transmite pe plan extern o percepţie negativă despre ţara noastră", a declarat Firea la finalul CExN.

Ea a afirmat că în acest context a subliniat că pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august vina o poartă ministrul Carmen Dan, care a încercat să dea vina pe prefect, „salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte Dragnea, care a propus-o".

De asemenea, Firea i-a adus acuzaţii grave lui Carmen Dan.

„Ştiu din cele pe care le-am observat că doamna Dan se consultă pe anumite subiecte cu domnul preşedinte, plus că domnul preşedinte Dragnea a propus-o ca ministru pe doamna Dan. Eu am spus doar că suntem într-un impas. Este păcat să pierdem toţi ca ţară. Eu în continuare rămân membru PSD, sunt primar general, sunt aleasă de cei care m-au votat şi am o responsabilitate în plus. Nu e uşor să vezi că se întâmplă lupte de stradă, violenţe. Din nefericire, au fost două tunuri cu apă care s-au defectat, de aceea s-a ajuns la gaze. Acum este o altă problemă, că doamna ministru nu a răspuns deloc celor spuse de mine. A venit cu nişte xeroxuri, discuţii pe Whats App, mesaje printate, nişte discuţii personale către doamna prefect şi domni din Ministerul de interne, discuţii despre proteste, acţiuni. Am întrebat-o dacă ne spionează. Are o problemă personală cu mine şi cu doamna prefect, a jignit-o (...), a mai spus Firea.

Ea a afirmat că în CEx a apărat nişte principii.

„Sunt totuşi un om, am şi copii, sunt şi mamă şi nu vreau să-mi fie ruşine să mă duc în Europa, să-mi fie ruşine să ies pe stradă. Înţeleg solidaritatea până la un punct, dar nu e normal să fim solidari când ceva nu e corect, doar pentru că se spune că altfel dăm muniţie opoziţiei", a mai spus Firea.

„Jandarmii trebuie să apere clădirile instituțiilor, dar sunt totuși lucruri de reproșat în coordonarea acțiunii de pe 10 august”, precizează primarul Capitalei.

„Nu cred că este bine ce s-a întâmplat astăzi în partid, dacă eram în locul lui Carmen Dan, ma retrăgeam”, adaugă Gabriela Firea.

