Gabriela Firea, nou atac la Ludovic Orban: „Mușcă și fuge”. Premierul acuzase că banii Capitalei „au fost sifonați prin pomeni”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îl critică pe premierul Ludovic Orban, acuzându-l că e „laș” pentru că ar evita o întâlnire cu ea. Declarația vine după ce premierul a spus că Firea a avut „nesimțirea” să meargă la CNI pentru a cere bani pentru o nouă sală polivalentă în București

„Aseară, în fief PNL - ca orice laș, fuge de o întâlnire cu mine, i-am lansat nenumărate invitații la un dialog direct într-o emisiune -, muscă și fuge. Ultima tâmpenie spusă aseară este că am avut <nesimțirea> să mă duc la Compania Națională de Investiții, să depun un proiect realizat de echipa mea, asigurând și cofinanțare, pentru realizarea unei săli polivalente în București, pe care, ca și alte săli mari din Capitală, să o folosească întreagă țară, și așa cum s-a întâmplat în trecut, când obiective de investiții din marile orașe și/sau municipii, au fost finanțate de către guvern, cum este și normal”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

„O <nesimțire> este să împrumuți țara că să-ți satisfaci sponsorii, dar să te plângi că nu ai bani de pensii și salarii, obrăznicie este să angajezi oameni fără studii, doar pentru că sunt soțiile sau odraslele sponsorilor, tupeu este să tăi fondurile pentru autostrăzi și spitale, indolența la guvernare este să ții în funcții miniștri penali și penibili, nesimțire este și să fi fost viceprimar al Capitalei și să te fi remarcat doar prin dorința fierbinte de a distruge sistemul de termoficare, în scurtele pauze când nu făceai chermeze în birou, stropite cu alcool din belșug, așa cum știe tot guvernul că făceai și când aveai birou prin Palatul Victoria”, a mai scris Firea.

Ea a răspuns astfel acuzațiilor premierului, care a spus, la Reuniunea Comitetului de coordonare al PNL Sector 1, că în București „nu s-a făcut nimic”.

„Firea are nesimțirea să se ducă la Compania Națională de Investiții să îi ceară să finanțeze sala polivalentă. Banii au fost sifonați prin pomeni. Cum să plimbi pensionari prin Grecia? Cum să dai vouchere pentru biciclete, când nu ai construit piste de biciclete. Este un dezastru administrativ cum nu a existat în București. Eu am crezut că apogeul nerealizărilor l-a atins Oprescu. Fraților, e mai rea Firea decât Oprescu, dacă puteți să vă imaginați. Noi nu am avut primar general, am avut purtător de cuvânt, show-men. Ea ne sfidează cu toate minciunile și cu toate nerealizările lor”, a spus Ludovic Orban.